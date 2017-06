Trânsito deve ser intenso na manhã desta sexta e sábado na Mogi-Bertioga

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Quem pegou a estrada rumo ao litoral no feriado de Corpus Christi não teve problemas com tráfego parado na Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98). Da zero hora de ontem até às 15h30, cerca de 6,1 mil veículos haviam descido em direção à praia pela via, de acordo com informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/SP). A expectativa é de que hoje e sábado o fluxo em direção a Bertioga seja intenso.

A expectativa é de que, até sábado, 56 mil pessoas desçam pela SP-98 e que, pelo menos, 53 mil retornem pela rodovia no domingo. Alguns trechos na Serra do Mar tiveram trafego lento nesta quinta-feira de feriado, mas nada que prolongasse muito a viagem. O percurso entre Mogi e Bertioga pôde ser feito, em média, em 50 minutos. O trânsito deve ficar carregado pela manhã desta sexta e do sábado. A orientação é para que motoristas peguem a estrada nas primeiras horas do dia para evitar congestionamentos.