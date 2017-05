Cartas

A Secretaria da Segurança Pública informa que a Polícia Militar vai analisar as informações da reportagem para redirecionar o patrulhamento do Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. O policiamento desenvolvido na área do 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, responsável pelo Bairro, resultou, de janeiro a abril, na prisão de 71 pessoas, na apreensão de quatro armas de fogo e na recuperação de 36 veículos que haviam sido roubados ou furtados. A região teve ainda queda nos índices de roubos em geral (53%) e de veículos com menos dois casos, no mês passado.

Secretaria de Estado da Segurança Pública São Paulo, Capital