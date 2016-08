Tráfico e acidentes com mortes registram aumento em Mogi

Comentários (0) DESTAQUE Like

DANILO SANS E NATAN LIRA

De janeiro a julho deste ano, os casos homicídios culposos (sem intenção) por acidentes de trânsito e tráfico de entorpecentes aumentaram no comparativo dos sete primeiros meses deste ano com o mesmo período de 2015, em Mogi das Cruzes. Já as ocorrências de homicídio doloso (com intenção de matar), estupro e roubo de veículos apresentaram queda. Os números foram divulgados na noite de ontem pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

No comparativo com os anos anteriores, diversas outras modalidades de crimes também tiveram queda na Cidade. No período, os homicídios dolosos já tinham reduzido de 38 em 2014 para 35 em 2015. Em 2016, eles somaram 19, uma queda de 45,71% em relação ao ano passado.

Consequentemente, o número de vítimas em homicídios também reduziu, ficando praticamente estável entre 2014 e 2015 (42 e 43, respectivamente), mas caíram 55,81% em 2016, entre janeiro e julho, fechando o período com 19 casos.





Já os homicídios culposos (sem intenção de matar) por acidente de trânsito voltaram a aumentar. Tinham sido 12 em 2014, saltando para 22 em 2015 e chegando a 30 em 2016. Um aumento de 36,36% em relação ao ano passado e de 150% comparado a 2014.

Também houve queda no número de estupros. Em 2014, 35 casos tinham sido registrados em Mogi das Cruzes; foram 27 em 2015 e 19 em 2016. Um percentual 29,62 menor.

O roubo de carros caiu 33,33% nos sete primeiros meses de 2016, comparado ao período de 2015. Este ano, Mogi registrou 136 casos. Já em 2015, o número chegou a 204, até julho. Ainda referente aos automóveis, foram registrados 414 furtos. Em 2016, 204 proprietários tiveram os veículos recuperados.

As ocorrências de tráfico de entorpecentes atingiram 247 registros policiais neste ano. Em 2015, o número foi de 236 – aumento de 4,66%. Já o porte de drogas se manteve. Este ano e o anterior tiveram 37 casos nos sete primeiros meses.

As prisões em flagrante também registraram percentual maior em 2016. Os dados dão conta de 806 casos contra 668 no ano passado. O aumento é de 20,65% no comparativo dos dois anos e de 33,22% em relação a 2014, que marcou 605 pessoas presas enquanto realizavam algum crime.

Apesar da diminuição em alguns registros e aumento em outros, o número de inquéritos policiais instaurados apresentou elevação considerável nos sete primeiros meses de 2016. Em todo o ano de 2014, a Polícia instaurou 2.597 inquéritos contra 2.490 em 2015 e 2.642 em 2016, também entre janeiro e julho.