Tradicional festa de Nossa Senhora do Socorro começa no dia 1º

Cidades

Heitor Herruso

Especial para O Diário

A tradicional Festa de Nossa Senhora do Socorro de Mogi das Cruzes chega, com muito orgulho, à sua 158ª edição neste ano. O festejo em torno da padroeira da paróquia local acontece entre os dias 1 e 12 de setembro, no Largo do Socorro, e envolve atividades religiosas, gastronômicas e culturais.

Quem gosta de quermesse não pode deixar de ir, já que as barracas de churrasco, doces, salgados e bebidas funcionarão todos os dias. Estará montada também uma tenda de quitutes da Associação Missionária Catequista do Sagrado Coração, cuja renda será destinada para a Creche Nossa Senhora do Socorro. Além disso, no salão paroquial haverá almoços especiais. O cardápio terá strogonoff, feijoada, galinhada, yakissoba, frango com quiabo e o tradicional afogado. Tudo isso será acompanhado de grandes atrações musicais.

Outro destaque da festa é a programação religiosa, com celebrações, carreatas, missas e procissão. As atividades começam no dia 1º de setembro, com o levantamento do mastro. A abertura oficial do evento ficará a cargo do padre Wally Soares e seu ministério musical, e o encerramento será comandado pelo bispo diocesano dom Pedro Luiz Stringhini e a Banda Oásis, na terça-feira, dia 12.

O pároco Dioclésio Ribeiro, 63, espera boa movimentação durante os 12 dias de festividades. “Estimamos receber de 600 a 800 pessoas por dia. Como a festa é bem tradicional, além dos mogianos, devem participar pessoas de outras cidades”, diz. Segundo ele, o grande destaque desta edição é a Novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que acontece na quarta-feira (6), às 19h30 com o padre Reni Nogueira.

Além de proporcionar momentos de reflexão espiritual, a Festa de Nossa Senhora do Socorro garantirá melhorias na infraestrutura da Paróquia. O dinheiro adquirido com os consumos das barraquinhas será aplicado na revitalização da igreja e suas dependências. “Nosso salão precisa de novas portas principais, e a sacristia precisa de uma reforma, mas nosso maior investimento será a aquisição de novos equipamentos de som”, conta o pároco.

A festa também terá opções para as crianças, que além de participar em jograis e dramatizações na Novena, poderão brincar no pula-pula e assistir a peças de teatro e dança. As celebrações eucarísticas acontecem todos os dias, às 19h30. Todas as atrações religiosas e culturais tem entrada franca. Mais informações sobre a programação da Festa podem ser obtidas diretamente com a Paróquia no telefone 4799.1565 ou pelo e-mail paroquia.socorro@gmail.com.

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

SEXTA-FEIRA – 01/09/2017 – 17h30









Carreata e Levantamento de Mastro (Av. Francisco Rodrigues Filho, 1930)

SEXTA-FEIRA – 01/09/2017 – 19h30 – Pe. Wally Soares e seu ministério musical

“N. Sª das Graças, Onipotência Suplicante a favor do povo de Deus”

SÁBADO – 02/09/2017 – 19h30 – Frei Mikael Custódio

Ministério: Aliança de Adoração

“Maria, Serva de Deus, ajude-nos a viver como escolhidos!”

DOMINGO – 03/09/2017 – 18h00 – Pe. José Luís de Zayas

Ministério: Maurício Lee

“N Sª de Fátima, Mãe e Mestra da oração”





SEGUNDA-FEIRA – 04/09/2017 – 19h30 – Pe. Antonio Carlos A. de Menezes (Pe. Tonhão)

Ministério: Rafa Ramos

“N. Sª Maria Mãe Modelo e exemplo de missão materna, intercedei pelas mães da Terra na missão de gerar e educar seus filhos”

TERÇA-FEIRA – 05/09/2017 – 19h30 – Pe. Vicente Paulo Braga e seu ministério de música (Deus é amor)

“Santa Maria Mãe das Dores, ensina-nos a ser fortes nas tribulações”

QUARTA-FEIRA – 06/09/2017 – 19h30 – Pe. Reni Nogueira

Ministério: Alfa e Ômega

“N. Sª Desatadora dos Nós, advoga-me a causa junto a Deus”

QUINTA-FEIRA – 07/09/2017 – 15h00 – Pe. Wilson Sales (MISSA DOS ENFERMOS)

Ministério: Herbert, Thiago e Silverio

“Santa Mãe de Guadalupe, defendei os teus filhos indefesos e excluídos”

QUINTA-FEIRA – 07/09/2017 – 19h30 – Pe. Sidnei Quenji Ito

Ministério: Canto de Tau

“Amável Mãe de Lourdes, veia junto ao pai pela saúde do corpo e da alma dos filhos teus”

SEXTA-FEIRA – 08/09/2017 – 19h30 – Pe. Gabriel Gonzaga Bina

Ministério: Dino Pereira

“Mãe Aparecida, velai e protegei o povo e as lideranças do bem de nosso Brasil”

SÁBADO – 09/09/2017 – 19h30 – Pe. Diogo Sishito dos Santos

Ministério: Fernanda e Aloísio

“N. Sª Mãe Rainha e Peregrina, fazei de nossos lares a tua casa com Jesus”

DOMINGO – 10/09/2017 – 18h00 – Frei Marcelo de Jesus Maciel

Ministério: Banda Safra

“Virgem Mãe do Carmo, dai-nos mais força e aumentai a nossa fé”

SEGUNDA-FEIRA – 11/09/2017 – 19h30 – Pe. Dioclésio Ribeiro Silva

Ministério: Amanda (Família Araújo)

“N. Sª Grande Mãe Auxiliadora”

TERÇA-FEIRA – 12/09/2017 – 19h30 – Dom Pedro Luiz Stringhini (Bispo)

Ministério: Banda Oásis

“Santa Mãe do Socorro, socorrei-nos e protegei-nos contra as forças do maligno”