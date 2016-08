Trabalho incompleto

Comentários (0) Cartas Like

Após diversas reclamações, muitas das quais eu mesmo fiz, desde outubro de 2015, neste espaço cedido por O Diário, a Prefeitura, finalmente, e isso no dia 30 de junho, promoveu alterações no trânsito de ruas próximas à Creche Nossa Senhora do Socorro, no Bairro de mesmo nome. Vias que tinham mão dupla de direção passaram a ter mão única e a sinalização foi modificada e reforçada. Apesar dos abusos ainda verificados no local, com motoristas irresponsáveis e também os desatentos trafegando na contramão, a situação, anteriormente de alto risco, melhorou muito por lá. Todavia, considero que as providências, boas em minha opinião, ainda estão incompletas. O Departamento Municipal de Trânsito ainda não instalou na Rua Otoni Martins, nas imediações da referida Creche, placa para redução de velocidade com a advertência: “Cuidado – Área Escolar - 30 Km/h”. Estando aquela entidade assistencial situada na confluência de duas ruas, portanto em área perigosíssima e de intensa movimentação de veículos, esse tipo de aviso requer urgência e é absolutamente imprescindível. Conforme já denunciei neste mesmo espaço, e por diversas vezes, reitero a informação de que há no Bairro do Socorro três placas com o alerta acima mencionado, totalmente sem função por estarem em locais onde não há escolas ou creches. Duas estão instaladas na Avenida Santa Rita, junto aos imóveis nºs 250 e 383, e a terceira na Rua Agostinho Caporali, junto ao imóvel nº 264. Considero isso um grande descaso por parte do poder público. Quantas vezes ainda terei de voltar a este assunto? E quanto aos 23 vereadores, que têm o dever de fiscalizar as ações e combater as omissões do Poder Executivo? Onde está essa gente? Ah! já sei! Certamente, cuidando da reeleição. Mas em outubro próximo, também sei que nenhum deles terá o meu voto.

Paulo Sergio da Silva Pimentel – paulospimentel@yahoo.com.br