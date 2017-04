Trabalhadores relembram histórias de décadas de profissão

QUADRO DESTAQUE

Em certo momento da História, o filósofo grego Aristóteles disse que “o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra”. A frase, em outras palavras, significa que quanto mais você trabalha com vontade, melhores são os resultados deste empenho. Há quem saiba bem disso. Nesta véspera do Dia do Trabalho, O Diário traz as histórias de vida de três profissionais dos segmentos da indústria, do comércio e dos serviços e mostra como eles veem as mudanças pelas quais o País passa na geração de emprego e na tentativa de retomada econômica.

Edna Aparecida Ferreira Urchi, de 56 anos, é analista de planejamento de demanda da Companhia Suzano Papel e Celulose. Trabalha na empresa há 42 anos. Entrou aos 14 como aprendiz. Ela é um exemplo de determinação e ressalta que estas mais de quatro décadas de serviços prestados contribuíram muito para a vida dela e na formação de sua família. “Me agregou muita coisa todo este tempo. Sou mais humilde do que antes, mesmo tendo um cargo melhor. A gente sempre aprende quando se está disposto, comigo não foi diferente. Sempre repassei aos meus filhos (uma moça e um rapaz) as lições que nos eram ensinadas aqui. Respeito, segurança, bom senso, comprometimento, humildade (no sentido de compartilhar conhecimentos e aprender), entre outras coisas. Isso surtiu resultado. Hoje já são adultos e bem estabilizados. A minha filha trabalha no departamento de recursos humanos da Suzano, em São Paulo, e meu filho lida com contabilidade”, disse à reportagem. Dona Edna já se aposentou, em tese está livre dos principais pontos das propostas de reformas trabalhista e previdenciária apresentadas pelo governo do presidente Michel Temer (PMDB) ao Congresso Nacional, mas ela não planeja parar. Todos os dias, ela sai de casa, bem cedo, no Conjunto São Sebastião, para ir até Suzano, onde vistoria os acabamentos, a regulagem das máquinas e a qualidade dos materiais a serem empregados no serviço de preparação dos pedidos feitos ao departamento de demanda, lá em São Paulo.

Osni Alves de Souza, 77, é um dos comerciantes mais antigos ainda em atividade no Mercado Municipal de Mogi das Cruzes. A vida dele sempre foi no comércio. “Comecei em feira livre. Fazia diferentes pontos como Braz Cubas, Jundiapeba e Centro. Surgiu a oportunidade de vir ao Mercadão, então, eu não a perdi”, comentou. O ponto, chamado Bazar Cláudia, com diferentes itens para conserto de equipamentos de casa e escritório, ele já tem há 40 anos. De todo este tempo, segundo ele, o que fica mais marcado é o contato com o público. “Tem gente que vem de longe. Tem cliente que é de Bertioga, São José dos Campos, Guararema. Nunca deixam de vir porque sabe como nós trabalhamos, dando atenção ao cliente porque é por ele que a gente acorda e vem trabalhar todos os dias”, comentou. Com este pensamento, educou o filho, que auxilia no funcionamento do segundo box do bazar, que também fica no Mercado.

Sobre o momento conturbado pelo qual o Brasil passa, Souza disse que espera que isso melhore. “Há muita coisa acontecendo. Há gente lutando por e contra as reformas. Vai chegar um momento em que isso vai ter que passar ou ser barrado e o Brasil terá que se recuperar. Os comerciantes sentiram muito os efeitos da crise. Há alguns anos, por exemplo, era difícil você conseguir alugar um ponto no Centro de Mogi. Hoje, se você tiver dinheiro, você aluga vários no mesmo quarteirão porque muitos estabelecimentos fecharam”, observou.

Sidney Pereira, 49, abriu em 1992 uma oficina de usinagem, após sair da Companhia Suzano, onde trabalhou por anos. Aos poucos, ele passou a incorporar outros serviços, como conserto de válvulas, de ar-condicionado e de direção hidráulica. Hoje o negócio, tocado em parceria com o irmão, Claudinei Pereira, 47, conta com 15 funcionários. “A grande dificuldade que tivemos quando abrimos a oficina era o fato de não sermos conhecidos. Eu saí da indústria, onde tinha a estabilidade empregatícia, meus direitos, para me jogar no próprio negócio. Com o passar do tempo, nós fomos construindo a nossa imagem e clientela”, explicou.

A respeito das reformas federais, Pereira afirma que idealiza algo meio “utópico”. “É menos Estado na economia e mais trabalho. Hoje, as pessoas preferem estar desempregadas pela CLT do que trabalhar a partir de um acordo com o patrão, que propõe até incentivo para trabalhar e auxiliar em sua formação. Se a pessoa começa a trabalhar hoje, daqui um ano ela já tem direito a férias de 30 dias. Nos outros países, não funciona assim”, opinou.

97 mil estão empregados em Mogi

Pelo menos 87% da mão de obra em atividade em Mogi das Cruzes estão nos segmentos da indústria, comércio e serviços, apontam dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência Social. São 85.640 pessoas de um universo de 97.535. Para a geração de emprego há muitas etapas que precisam ser superadas para que o Brasil, e o Alto Tietê por extensão, voltem ao crescimento econômico.









Este é mais um Dia do Trabalhador com dados não tão positivos. Nos últimos 12 meses, de acordo com o Caged, foram 36.739 demissões e 34.386 contratações na Cidade, um saldo negativo de 2,41%.

As mudanças propostas pelo governo federal, no sentido de flexibilizar as leis trabalhistas, colocando os acordos coletivos acima do conjunto de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), são a aposta, sobretudo, da indústria para tentar recuperar parte da força econômica perdida na crise.

Há quem alegue, contudo, que a medida resultará na perda de direitos dos trabalhadores. Na sexta-feira última, milhares de pessoas, impulsionadas pelas centrais sindicais, foram às ruas pedir a revisão, por parte do Congresso Nacional e do próprio governo Michel Temer, das medidas propostas.

Os manifestantes protestam contra o “sepultamento da CLT”, como dizem, pedem a diferença na idade para homens e mulheres se aposentarem – homens com 65 e mulheres com 62 porque elas têm dupla jornada de trabalho, fora e em casa – além de exigirem que a taxa sindical, aquela que todo brasileiro trabalha um dia do ano para pagar aos sindicatos, não pare de ser cobrada.

Em resumo, o alicerce econômico de Mogi das Cruzes – e das demais cidades do Alto Tietê – está baseado nos segmentos produtivos do serviço, comércio e indústria (por ordem de mais empregados).

1º de Maio

Há uma série de eventos que culminaram no dia 1º de Maio como Dia do Trabalho / Trabalhador. A primeira delas é que nesta data, em 1943, foi sancionado o decreto que estabelecia a Consolidação das Leis Trabalhistas, um sistema que ainda rege a contratação formal de mão de obra no Brasil. Durante várias décadas, este modelo fora considerado um exemplo ao mundo no sentido de proteção aos direitos do trabalhador, o lado mais frágil da cadeia produtiva. A partir de meados da década de 1960, começo dos anos 70, o desenvolvimento do processo industrial no País contribuiu para que a data fosse lembrança como uma homenagem aqueles que giram a economia brasileira.

Em 2017, o Brasil vê boa parte dos seus fora do mercado de trabalho. Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que o número de desempregados chegou a 14 milhões de pessoas, o maior montante desde o início da série histórica, em 2012. Correntes de economistas avaliam que as propostas apresentadas até agora pelo atual presidente foram fracas e ineficientes na recondução econômica do País ao caminho do desenvolvimento. Ao invés de comemorarem, muitos trabalhadores vão ter que passar o 1º de Maio de olho nos classificados em busca de alguma oportunidade para conseguir uma oportunidade que os façam sair das estatísticas desanimadoras do desemprego.