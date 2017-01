TPM social

Artigos

João Anatalino

A sociedade brasileira está com TPM. Ela é como uma mulher. Quando ama, ama, quando odeia, odeia. Leva um homem aos píncaros da glória e também o atira nos círculos mais inferiores do inferno. Aos mais altos picos do prazer e às mais profundas fossas da dor.

Falo por experiência própria. Fui criado por uma mulher, a minha mãe. Minha infância, juventude e adolescência foi toda referenciada pela personalidade dela. Casei duas vezes. Somando tudo chego aos quarenta anos de casado. Além disso, tive duas filhas. Posso dizer que passei a vida inteira ao lado dessas estranhas, desconcertantes e maravilhosas criaturas. Aprendi a prever e administrar os efeitos dos seus humores. Hoje sei, com alguma dose de certeza, quando devo me aproximar, manter distância, ou apenas ficar por perto.

Nas mulheres, TPM é fenômeno que ocorre nos dias que antecedem a menstruação. Nesses períodos elas ficam irritadas, ansiosas e sensíveis além da conta. Sentem dores físicas, especialmente nos seios, abdome e a indefectível cefaléia, que a muitos homens causa apreensão e desconfiança. Na sociedade ela se manifesta nos momentos em que o tecido social está sofrendo rupturas. Pois ela, como toda mulher, tem desses períodos, os quais, se não receber sementes de fertilidade, elimina os óvulos não fecundados. Sempre que chega o momento de o organismo social ovular, há um período de tensão pré-menstrual. Nesses momentos a sociedade fica irritada, apreensiva, desconfiada, nervosa e sensível. Na mulher, se você lhes pergunta por que estão assim, elas respondem como aqueles jovens que a imprensa entrevista nas passeatas: “Por tudo que está acontecendo.” Quer dizer. Por isso e por aquilo. Por tudo e por nada. Se você insiste por alguma causa mais específica, saem pelo menos umas duzentas justificativas, inclusive o cabelo do Neymar. Notei isso numa pergunta feita por um jornalista a uma jovem que carregava um enorme cartaz, protestando contra os gastos feitos para sediar a Copa. “Porque vocês não protestaram quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa? ” “Sei lá”, respondeu a garota. “Naquele momento não era hora”. Ela estava certa. TPM não vem quando a mulher quer. Há momento certo para isso.

Isso é normal. Faz parte do organismo dessa instituição, que é a mais sensível de todas as criaturas produzidas pelo homem. A diferença é o dia seguinte. As nossas maravilhosas companheiras, passados os maus momentos, geralmente voltam ao normal. Se nós tivermos paciência e sensibilidade para administrar os efeitos do mau humor desse período, teremos no dia seguinte o prazer de compartilhar de uma prazerosa companhia. Na sociedade, nunca se sabe. Como disse Rita Lee, uma das nossas melhores filósofas modernas, “Não provoque. É cor de rosa-choque.” Eu vivi a vida inteira com elas e sei do perigo que é provocar mulher com TPM. Espero que os políticos também saibam.

João Anatalino é escritor