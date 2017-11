Torre de telecomunicações

Cartas

Com a mudança do Copom (Centro de Operações Policiais) para São Paulo, em um projeto de centralização das telecomunicações, a cidade de Mogi das Cruzes, teve esse patrimônio que, há décadas permaneceu por aqui, funcionando da seguinte forma: o atendente de telefones recebia um chamado e automaticamente passava para o operador e o mesmo determinava para atender à ocorrência e assim, frequentemente, 24 horas, sábado, domingo, feriados, Natal, Ano Novo, num sistema ininterrupto, utilizando a frequência VHF, para Mogi das Cruzes. Biritiba Mirim, Salesópolis, Guararema, Suzano, Ferraz, Poá e Itaquaquecetuba.

Porém, com a modernização e aquisição de sistemas sofisticados, tudo mudou, não se utilizando mais cristais e sim microprocessadores, dando segurança total à telecomunicação.

Com a saída do Copom, de Mogi das Cruzes, ficamos com um presente bem grande. de cerca de 50 metros de altura, a nossa torre, que não deu para levar.

Porém, como sugestão, quero aqui, por meio desse veículo de comunicação, propor que ela seja utilizada pela Prefeitura com seu monitoramento e pela Guarda Municipal. Para que a mesma seja reutilizada cem por cento, como era no passado.

Expedito Tobias

Jundiapeba, Mogi das Cruzes