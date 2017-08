Torre de babel

Cartas

Dissimulados, mentirosos e caloteiros. O ministro Padilha enfatiza que trabalhadores das empresas privadas e funcionários públicos não podem ganhar mais que o salário referência do INSS, atualmente em R$ 5.531,31, pois os altos salários estão inflacionando as contas públicas. E os salários dos parlamentares, não são altos? Para que um senador precisa de mais de 60 auxiliares cada um? Por que uma verba de gabinete de deputado federal precisa ser de mais de R$ 160 mil reais por mês?São 513 deputados e quase R$ 100 milhões por mês.

E ainda dizem que são os salários dos aposentados que estão “detonando” as contas públicas. A reforma trabalhista vai criar mais desemprego e subemprego, causado pelas terceirizações. A reforma da Previdência vai diminuir salários e direitos adquiridos. Querem aumentar os descontos previdenciários, as alíquotas do Imposto de Renda, adiar ou não pagar reajustes salariais de funcionário públicos. No Estado de São Paulo já são quatro anos sem reajuste salarial.

Na reforma política não falam. E se a fizerem será de forma que não os prejudique.

Os maiores caloteiros do País estão no próprio Congresso. É preciso cobrar com mais veemência os devedores da Previdência, e acabar com isenções, por exemplo, às igrejas, clubes de futebol, etc.

A contenção dos gastos públicos deve começar pelo Congresso e Judiciário que, com menos funcionários, gastam mais que o Executivo, por causa dos altos salários e benesses sem fim.

Ordival Luiz Paiva

ordivalpaiva@globo.com