Torcida cobra transparência no União

Esportes

O integrante da torcida organizada “Explosão Vermelha”, Fernando Rocha, procurou a redação deste jornal para cobrar mais transparência do presidente do União FC, Osmar Novaes. Ele quer que o presidente preste contas aos torcedores da real situação do clube, já que chegou ao conhecimento deles o fato de os jogadores não terem recebido lanche após a última partida da equipe. Eles temem que o time venha a ficar de fora da próxima fase, perdendo do XV de Jaú, no domingo, devido à suposta precariedade financeira do clube.

A “Explosão Vermelha” quer que o presidente venha a público para explicar o que está acontecendo nos bastidores do clube, como a questão do pagamento pelo uso das dependências do Sindicato dos Metalúrgicos, em Biritiba Ussu; o possível recebimento dos 5% como clube fornecedor, na venda do atleta Felipe do Corinthians para o Porto, de Portugal.

“Quando ele foi eleito para substituir o presidente Senerito Souza, o Osmar prometeu transparência geral no União, o que não estamos vendo, pois ele ainda não veio a público dar explicações sobre a situação atual do clube”, afirma Rocha, que pergunta: “Como o União pensa em disputar a Série A-3 nestas condições?”

Ele também cobra do secretário Nilo Guimarães, de Esportes, a disponibilização de um ônibus para levar a torcida até Jaú, no próximo domingo, para o jogo decisivo contra o XV daquela Cidade. “O time está sendo guerreiro, mas não está recebendo respaldo da diretoria executiva e nem do poder público mogiano”, conclui o torcedor.

Novaes, em contato com a reportagem no final da tarde de ontem, disse que todos os esclarecimentos do clube são repassados ao Conselho Deliberativo e aos diretores. “São realizadas reuniões para se prestar contas com os conselheiros. Tudo o que o senhor Fernando disse não procede. O pessoal quer atrapalhar o que está dando certo. A torcida deveria ajudar e não gerar caos, destruir o trabalho. Tudo o que ele disse terá que provar e vou tomar as medidas cabíveis”, concluiu o dirigente.