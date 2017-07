Torcemos pelo Carmo

Editorial

Os primeiros artistas, antiquaristas e expositores mogianos e de cidades próximas, amparados pela Secretaria Municipal de Cultural, podem criar um meio interessante de convivência e expressão artística, venda, encontro e troca de experiências com a Feira de Artes e Antiguidades do Largo do Carmo, iniciada sábado último.

No Largo do Carmo estão alguns dos registros mais antigos da história de Mogi das Cruzes e da ocupação urbana central, a partir da construção das Igrejas das Ordens Primeira e Terceira do Carmo, patrimônio histórico nacional, ainda agora pouquíssimo reconhecido e até conhecido de muitos mogianos.

A praça em frente a esse conjunto, entre o Teatro Vasques, a Corporação Musical Santa Cecília e o Casarão do Carmo, no mais das vezes, é usada como ponto de passagem.

A Feira de Artes e Antiguidades pode mudar isso, chamar a atenção das pessoas para a riqueza desses patrimônios, alguns, prestes a se perder pela falta de preservação. O evento faz parte da agenda do Festival de Inverno Serra do Itapeti e volta a ser montado neste sábado. A partir de agosto, a feirinha será mensal, todo primeiro sábado do mês.

A feirinha promove outro tipo de uso e ocupação da praça. Abre espaço para a arte e para uma atividade que garimpa apreciadores desde os primórdios da humanidade, quando as populações distantes se encontraram nos núcleos centrais para a venda e troca de produtos. As feiras fazem parte da memória afetiva e cultural das pessoas, por isso, têm público, são queridas.

Nesse caso específico, o apreço pelos objetos antigos, móveis, bibelôs, eletroeletrônicos, louças e livros projeta iniciativas de sucesso econômico e turístico pelo mundo.É assim com as feiras de antiguidades da Praça Benedito Calixto, em São Paulo, da Praça da Espanha, em Curitiba, ou a de Tristan Narvaja, em Montevidéu.

A nossa feirinha começa pequena, com coisa de 10 participantes, mas promete. Já trouxe um movimento interessante para a manhã de sábado na região central, com famílias passeando entre as barracas, convivendo com artistas e colecionadores de peças antigas, reencontrando conhecidos, É uma forma de convivência e de exposição de ideias importante para o fortalecimento de conceitos que interessam a Cidade.

Outras feiras e eventos dessa vertente (em Sabaúna, no Casarão da Mariquinha) também têm se tornado focos de convivência social e de renda para artesãos ou cidadãos que tem peças e produtos parados dentro de casa, na linha do reaproveitamento e da troca de mercadorias.

Torcemos pelo sucesso da feirinha do Carmo.