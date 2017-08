Tombada está. E agora?

Editorial

O término do processo de tombamento histórico do prédio de número 993 da Rua Coronel Souza Franco, onde funcionam a Pinacoteca e a Secretaria Municipal de Cultura, realça o valor histórico do patrimônio cultural e arquitetônico da região central de Mogi das Cruzes, no entorno das Igrejas das Ordens Primeira e Terceira do Carmo.

O belíssimo casarão construído em 1860 abrigou a Cadeia Pública, a Câmara Municipal, a Escola Normal, o Ginásio do Estado, a Escola Técnica Industrial Presidente Vargas, a Diretoria Regional de Ensino e, mais recentemente, repartições municipais (Arquivo Histórico, Biblioteca, Secretaria de Cultura).

Essa e outras construções de séculos passados incluem Mogi das Cruzes no seleto grupo de cidades brasileiras que conseguiram preservar a memória coletiva e afetiva das primeiras gerações durante o processo de ocupação e uso das regiões centrais. Salvaram-se um bom número de exemplares do patrimônio público e católico. E, isso, pela força de uma pequena comunidade, formada por pessoas atentas aos riscos de desaparecimento desses registros.

O avanço do tombamento de prédios estaduais e municipais confirma a importância histórica da Mogi das Cruzes nos dias marcados pela virada da página dos 457 anos de fundação do Município.

Alegra e entristece, ao mesmo tempo, a notícia sobre o tombamento. A medida aumenta as nossas responsabilidades com o futuro desses casarões e sobrados.

No papel, o reconhecimento do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) expande os meios legais de proteção desses bens.

Mas, isso não os livra das ameaças de depreciação e de destruição.

Exemplo mais doloroso é o das Igrejas do Carmo, onde pinturas que intrigam pesquisadores pela raridade e significado, estão descuidadas, perecendo por falta de atenção especializada e constante. Tombado, o conjunto de uma das igrejas mais antigas do País está. Mas é só. Faltam políticas públicas reais, com a dotação de recursos financeiros para o restauro e conservação desses patrimônios.

Falta formação e informação ao mogiano. Pergunte a um estudante, nem vamos falar do prédio tombado há pouco, onde há uma Pinacoteca novinha em folha, pergunte sobre o Carmo.









Muitos mogianos nunca entraram no Carmo. Desconhecem a existência, ali, praticamente adormecido, de um dos mais importantes museus sacros brasileiros. Só há um meio de sensibilizar os mogianos sobre os cupins que estão detonando pinturas únicas, antiguíssimas: a população precisa saber da história mogiana. Mas, a história real, não a que diz que somente as igrejas mineiras são exemplares da arte barroca nacional.