Cartas

No último dia 10, diante do juiz Sergio Moro, visivelmente nervoso e ansioso, Luiz Inácio Lula da Silva, que já se comparou a Jesus Cristo, que diz ser a pessoa mais honesta do mundo e a única capaz de incendiar o Brasil, provou, mais uma vez, que é sim uma das pessoas mais falsas e ladinas da nossa história. Como sempre faz, negou tudo o tempo todo, atribuiu à falecida esposa ações relativas à não explicada aquisição do apartamento no Guarujá, atacou a imprensa e o Ministério Público, aproveitando, ao final, para fazer um breve discurso político. Em resumo, esse sujeito, responsável pela lavagem cerebral em milhões de brasileiros, continua achando que somos todos idiotas, inclusive o experiente e competente juiz Sergio Moro. Até quando vamos ter que aguentar isso? Só Deus sabe.

Paulo Sergio da Silva Pimentel

