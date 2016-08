Tite tem dúvida no ataque da Seleção

Comentários (0) Esportes Like

No monitoramento que tem feito dos jogadores que podem compor a seleção brasileira, o técnico Tite definiu inicialmente que os atacantes Gabriel Jesus, do Palmeiras, e Gabriel Barbosa, ex-Santos e agora na Inter de Milão (ITA), são os que têm mais capacidade de jogar centralizados no ataque e devem brigar pela posição de camisa 9 na equipe. Os outros atacantes convocados por Tite, além da dupla que esteve na Rio-2016, foram Neymar e Taison.

De acordo com sua orientação de não fazer com que atletas desempenhem funções com as quais não estão acostumados, para ter o máximo aproveitamento dos jogadores e não perder tempo com adaptações, o treinador acredita que Neymar e Taison jogam com mais desenvoltura nas pontas da segunda linha de meio-campistas do esquema 4-1-4-1.





Uma das características do atacante do Shakhtar Donetsk que mais atrai Tite é a sua capacidade de fazer triangulações pelas laterais do campo, um dos fundamentos da filosofia de trabalho do treinador.

Durante a passagem de Dunga pela Seleção Brasileira, a posição de Neymar em campo virou motivo de polêmica, já que o atacante do Barcelona, centralizado, parecia muitas vezes deslocado.

Gabriel Barbosa já jogou centralizado e pelas pontas em sua carreira no Santos, e sua velocidade na infiltração o credencia a jogar pelo meio na Seleção. No primeiro treino de Tite à frente da equipe, anteontem, ele foi colocado à frente de Neymar, Renato Augusto, Paulinho e Taison. Ao final do treino, foi passado à ponta e Taison foi para o meio da área. O próprio atacante do Shakhtar descarta sua utilização como 9, e o ensaio foi mais para ver a capacidade de Gabriel ajudar na linha de quatro.

Gabriel Jesus joga centralizado no Palmeiras, e suas disparadas em diagonal, movimentação coordenada com os jogadores das pontas e laterais e finalizações com precisão agradam o treinador da Seleção.

Seu desempenho na Olimpíada foi superior ao de Gabriel Barbosa, e por isso larga na frente na briga pela posição. Não à toa, foi escolhido como portador da camisa 9 –Barbosa ficou com a 21. Como jogou no final de semana no Brasileiro, Jesus fez apenas um treino regenerativo na segunda.