Tite diz que ‘o coletivo potencializa o individual’

Não foi a primeira vez e provavelmente não será a última que o técnico Tite definirá assim o que espera da Seleção Brasileira: “o coletivo potencializa o individual”. Nesta segunda-feira (5), o treinador repetiu o ditado na véspera do confronto com a Colômbia, válido pela oitava rodada das Eliminatórias Copa do Mundo Rússia 2018.

- O um para um do jogador brasileiro ainda é importante, mas no último terço do campo. Estatísticamente está provado. Se você tem uma maior fluência de passes no primeiro e segundo terço do campo, você gera mais dificuldade para o adversário no final. Ali o individual é importante, por isso digo que o coletivo potencializa o individual – definiu.

Outro ponto que o técnico considera importante para aumentar ainda mais o poder de rendimento dos seus jogadores é o ambiente. E é justamente neste ponto que ele tem sido mais elogiado. A velocidade com que o clima da Seleção Brasileira ficou leve.





- Estamos falando de seres humanos. Quem já esteve desse lado de cá e aqui nesta sala vejo dois (Casagrande e Júnior, dois ex-jogadores na sala de imprensa), que hoje estão daí, sabe como isso ajuda no rendimento. Como faz a diferença.

Desta vez sem aplausos, até porque viraria clichê após o episódio no Equador, o técnico Tite confirmou mais uma vez o time titular com um dia de antecedência. O Brasil vai a campo novamente com Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Renato Augusto e Paulinho; Willian, Neymar e Gabriel Jesus.