“Time de Guerreiros” é distribuído para escolas de Mogi, Biritiba e Salesópolis

A partida de basquete entre as equipes do Mogi/Helbor e Bauru, realizada no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no último sábado, teve pelo menos dois bons motivos para ser comemorada.Além da acachapante vitória mogiana pelo placar de 91 a 52, uma respeitável diferença de 39 pontos, a tarde foi marcada também pela entrega simbólica de 200 livros “Time de Guerreiros”, de autoria do escritor André Martinez, colaborador deste jornal, para escolas municipais de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis. A mais recente obra de Martinez conta, em detalhes, a história do basquete profissional em Mogi, com informações sobre os principais incentivadores, dirigentes, atletas e torcedores que tomaram parte no desenvolvimento progressivo do esporte no Município. A entrega aconteceu no intervalo da partida, com as participações de Rosani Morales Morroni, diretora regional de Ensino; José Carlos Miller da Silveira, o Tuta, técnico de basquete e um dos grandes incentivadores do esporte na Cidade; Marcelo Fialho, supervisor de Ensino; Reiad Abdu Arabi, presidente do Mogi Basquete; Ana Maria Tertuliano e Marli Aparecida de Souza Machado, representando a Secretaria Municipal de Educação e o secretário Nilo Guimarães, de Esportes. Pequenos torcedores representaram as crianças das cidades que foram homenageadas com a entrega dos livros feita por alguns dos convidados. “Fico muito feliz em poder contribuir coma cultura de nossas crianças que, além disso, terão a oportunidade de conhecer a linda história do basquete profissional de nossa Cidade”, afirmou André Martinez, durante o evento, muito aplaudido pela torcida presente ao Ginásio Municipal. O escritor que ainda desfruta do sucesso de seu mais recente trabalho já tem planos para um novo livro, mas aguarda mudanças esperadas para o cenário econômico do País, antes de iniciar a busca de informações para a futura obra. Até lá, prefere manter o tema em sigilo. O esporte tem sido o tema favorito de seu trabalho, tanto nos livros já publicados, como nos artigos publicados por este jornal, sempre às sextas-feiras.

Reeleição

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, Miguel Torres, ligado à Força Sindical, foi reconduzido ao comando da entidade, com 97,8% dos votos, durante eleição realizada na última semana. O pleito teve caráter homologatório, já que apenas a chapa liderada por Torres participou do pleito. O mandato da atual diretoria irá de 2017 até 2021.

Recurso

O candidato a vereador pelo PROS, Mário Berti, se diz “tranquilo e seguro”, de que o recurso apresentado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) contra o indeferimento de sua candidatura pela Justiça de primeira instância “será provido nos próximos dias”. Por isso, garante que segue firme com sua campanha “por todos os bairros de Mogi, recebendo, cada vez mais, o carinho e o apoio dos mogianos”. O indeferimento de Berti se deu em razão de irregularidades na prestação de contas do pleito de 2012, segundo ele, já sanadas.





Em campanha

Em campanha por uma vaga na Câmara Municipal, o presidente do PT e atual suplente de vereador, Rodrigo Valverde tem aparecido na tevê e falado das propostas por ele apresentadas durante os curtos períodos em que passou pelo Legislativo. Na propaganda, Valverde destaca os projetos para o orçamento participativo da Cidade, feriado no Dia da Consciência Negra e até a proibição de cobrança pelo uso do banheiro do Mercadão Municipal, este último, transformado em lei, aprovada pelos atuais vereadores.

Cuidado

O prefeito Marco Bertaiolli (PSD) estava na sede do Cemforpe, ontem, pela manhã. Após anunciar a seleção de famílias para ocupar as unidades do Programa Minha Casa, Minha Vida, da Avenida Kaoru Hiramatsu, notou a chegada de uma equipe de campanha do candidato Marcus Melo (PSDB), que pretendia fazer uma gravação, nas proximidades. O prefeito interrompeu a coletiva de Imprensa, chamou uma assessora e determinou que a equipe deixasse o local, sem gravar qualquer imagem, enquanto ele ali estivesse. “Eu não brinco em serviço”, explicou aos jornalistas, garantindo que não queria problemas com a Justiça Eleitoral.

Cotidiano



Frase

A política é a higiene dos países moralmente sadios. A politicalha, a malária dos povos de moralidade estragada.

Ruy Barbosa (1849-1923), jurista, político, diplomata, escritor, filólogo, tradutor e orador brasileiro