Tietê sujo

Cartas

A matéria “Tietê está sujo na Ponte Grande”, publicada na edição de 28/abril induz os leitores a uma conclusão errada. O atual contrato de desassoreamento do rio Tietê na região de Mogi das Cruzes estabelece que o trabalho será realizado entre a foz do córrego Ipiranga e o córrego Três Pontes, na divisa de São Paulo com Itaquaquecetuba, num total de 44,2 quilômetros. Este trecho está inclusive explicitado no quinto parágrafo da matéria: “O atual desassoreamento do Rio Tietê foi iniciado em agosto do ano passado pelo governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB). A área compreende 44,2 quilômetros do manancial, no trecho entre os córregos Três Pontes, na divisa de Itaquaquecetuba com São Paulo, e o Ipiranga, em Mogi”.

Os locais apontados na matéria – ponte da Rua Cabo Diogo Oliver, no Bairro Ponte Grande, e ponte da Avenida José Meloni, no Bairro Mogilar – estão à montante do trecho contratado, fora, portanto, do trecho em que estamos trabalhando.

Assessoria de Imprensa

Departamento de Águas e Energia Elétrica