Therezinha Grinberg III

Silene

Previous

Next Márcia Ferreira com a filha Rafaela Ferreira Henriquez na comemoração dos 90 anos de Therezinha Grinberg. (Foto: Elton Ishikawa)

Celso e Nilse Giuseppe na reunião de companheirismo do Rotary Club de Mogi das Cruzes. (Foto: Elton Ishiakawa)

Sonia Maria Veneziani Ribeiro e Mihoko Nagao marcaram presença no descontraído jantar. (Foto: Elton Ishikawa)

Sérgio Roberto Fernandes, José Carlos Oliveira e o anfitrião da noite, Valdir Lopes. (Foto: Elton Ishikawa)

Luiz Marquez e Júlio Maldonado pelo Restaurante Apolo. (Foto: Elton Ishikawa)

Antonio Benardo, Oswaldo Nagao e Fábio Bernardo também presentes ao encontro rotário. (Foto: Elton Ishikawa)

Chá

A Casa da Amizade, sob o comando de Sonia Maria Veneziani Ribeiro, marcou para esta quarta-feira, o seu Chá Bingo Festivo, que acontece a partir das 14h30, na Associação de Rotarianos.

Jogos do SESI

Estão abertas as inscrições para os 70º Jogos do SESI de Mogi das Cruzes, que acontecem a partir do dia 7 de maio, com a disputa de 27 modalidades esportivas e 2 concursos culturais nas áreas de fotografia e dança de salão. Com a participação de cerca de 1.100 atletas da indústria de Biritiba Mirim, Mogi e Salesópolis, a edição deste ano terá algumas modalidades abertas também para representantes dos setores do comércio e serviços. As inscrições poderão ser feitas no site https://mogidascruzes.sesisp.org.br até o próximo dia 29, nas categorias adulto e máster, para homens e mulheres, Série Ouro, para empresas inscritas em mais de cinco modalidades coletivas, e Série Prata.

Cumprimentos

Os cumprimentos de hoje seguem para Cristiane Calixto Camillo, que está comemorando mais um ano de vida nesta quarta-feira. Parabéns!

Estilo

A estação mais fria do ano se aproxima e é hora de tirar os casacos pesados do fundo do armário e reformular o closet para entrar no inverno 2017 com estilo. Entre as principais tendências apontadas nas passarelas nacionais e internacionais, para renovar o look, estão o veludo o xadres couture e as produções monocromáticas.

Nats 19

Cristiane Calixto Camillo, Regina Alves Santana, Leandro Moreira Calixto, Jacques José Maradei, Roberto Rudnei da Silva, Camilla Bonelli Braga