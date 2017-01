Teste para o Condemat

Editorial, Opiniao

As bandeiras prioritárias da agenda de 2017 do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) reforçam as falhas do sistema viário e de transportes que minam a mobilidade da região que vive um processo de conurbação, que elimina os limites das cidades, e a caminho dos 2 milhões de habitantes. Faltam investimentos públicos nos acessos rodoviários, urbanas e rurais e em melhorias, como corredores para ônibus e passarelas para pedestres.

Primeiro dos cinco eixos definidos como desafios para 2017, o Sistema Viário e Transportes possui oito demandas específicas contra três, quatro elencadas nos demais blocos: Saúde, Educação, Enchentes e Meio Ambiente e Saneamento.

Da melhoria das condições desse sistema viário depende o escoamento da produção industrial e agrícola das cidades da Região, além da segurança e um atendimento aos milhares de moradores que se movimentam todos os dias entre os próprios municípios do Alto Tietê e a Capital, onde trabalham e estudam.

O Condemat, na bonita sede em Mogi das Cruzes, está com novos prefeitos. A chegada dos desses integrantes cria a expectativa sobre o futuro do colegiado que tem apresentado bons resultados na capacitação da gestão das prefeituras menos estruturadas e na adoção de práticas administrativas conjuntas.

Tem faltado a esse grupo dar respostas mais rápidas e contundentes a problemas e crises fortuitas ou perenes, valendo-se do poderio político e do cacife eleitoral que ele representa. Alguns exemplos: não se viu do Condemat uma reação na defesa de interesses regionais como o desaparelhamento da Polícia Rodoviária ou contra a demora na construção da unidade de atendimento a pacientes com câncer, no Hospital Luzia de Pinho Melo, e a duplicação do trecho da Rodovia Presidente Dutra, entre Mogi das Cruzes e Arujá.

Demandas não faltarão ao Condemat neste ano. Os rombos sociais criados pela crise econômica vão exigir muito mais das prefeituras na oferta de serviços públicos, sobretudo em áreas já nevrálgicas e fragilizadas como saúde, geração de empregos e segurança. A ressaca financeira deverá aprofundar alguns dos problemas regionais criados pelo rápido crescimento populacional, resultante da pressão imobiliária exercida pela indisponibilidade de áreas para a construção na Capital. Esses dois quadros corroem a qualidade de vida das cidades do Alto Tietê, em alguns dos municípios, bastante desqualificada pela desordenada ocupação urbana.