Terreno que vai receber o Sesi de Mogi começa a receber obras

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

O terreno que receberá o prédio da nova unidade da escola do Serviço Social da Indústria (Sesi), na Vila Nova União, já passa por intervenções de terraplanagem. A área tem 23 mil metros quadrados (m²) de extensão. A obra é estimada em R$ 24 milhões. A previsão é de que fique pronta em abril do próximo ano.

O imóvel fica na Rua Coronel Cardoso Siqueira, quase em frente ao Cemitério Parque das Oliveiras e ao lado do condomínio Real Park. A área está fechada para as primeiras intervenções da obra. O serviço inicial é a terraplanagem para deixar o terreno com condições de receber a base da futura edificação. O ritmo de trabalhos parecia acelerado, conforme a reportagem de O Diário observou ontem.

A escola terá dois andares e um estilo arquitetônico parecido com o de outras unidades do Sesi pelo Estado de São Paulo. A de Mogi será parecida com a de Ferraz de Vasconcelos, com alunos do 1º ao 9º anos do ensino fundamental (antigo ginásio) até o 3º ano do ensino médio (colegial). Do 1º ao 5º anos, os alunos serão atendidos em tempo integral, ficando na escola durante praticamente todo o dia. A partir do 2º ano do ensino médio, os interessados poderão optar por algum curso profissionalizante, a ser feito em conjunto com a Escola Senai Nami Jafet, no Centro. No período da manhã, frequentarão as aulas no Senai e, à tarde, no Sesi.

Desta forma, quando concluir os estudos, os alunos terão dois diplomas: o do curso regular e outro de ensino profissionalizante.

A nova unidade do Sesi deve ter uma quadra coberta com vestiários, além do campo de futebol com grama sintética – isso é um diferencial das demais unidades da rede no Estado. Serão, ao todo, 18 salas de aulas, além de salas de vivências musicais e teatrais, assim como acomodações para professores, diretores e pessoal administrativo.

Cerca de R$ 2,5 milhões serão investidos em equipamentos. Cada sala deverá contar com 32 computadores à disposição para os alunos.