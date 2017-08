Terreno com lixo

Cartas

Sou moradora desta Cidade, à Rua Antonio Cordeiro, 221, Centro. E venho por meio desta, através deste renomado Jornal, reclamar sobre o descaso com que a Prefeitura trata as solicitações de seus contribuintes. Temos nesta Rua um terreno muito grande que, há muitos anos, vem sendo utilizado como depósito de lixo e encontros de usuários de drogas. A calçada está repleta de lixo, o mato está muito alto no terreno, onde há proliferação de ratos e outros insetos.

Já fiz muitas reclamações através da Ouvidoria da Prefeitura e o que acontece é que o dono é intimado a limpar o terreno, o que só é feito quando há reclamação. Aí então ele manda dar uma limpada, mas logo o mato cresce novamente e continua tudo igual.

Segundo boatos, não se pode construir nesse terreno devido à lei que obriga certa distância do córrego que corta o mesmo.

Sendo assim, cansada de reclamar com a Prefeitura, apelo para esse jornal no anseio de que haja alguma solução para esse caso.

Nilde Paulina de A. Furquim

