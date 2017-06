Terremoto em Santa Isabel; e nasce Mauricio de Sousa

Informação

Ao meio-dia de 27 de outubro de 1935, a terra tremeu em Santa Isabel. Terremoto? Não, conta o cartunista Mauricio de Sousa, 81 anos, em sua recém-lançada autobiografia Mauricio ­– A história que não está no gibi (Editora Primeira Pessoa, 336 páginas, R$ 49,90). O abalo na calmaria da então pacata cidadezinha, que contava 5 mil habitantes, foi causado pela chegada de mais de uma dúzia de motociclistas a bordo de suas barulhentas e potentes Harley-Davidsons. O grupo estava no Município por uma razão especial: visitar o primogênito do casal Antonio Mauricio, o Tonico, um dos membros do motoclube, e dona Petronilha de Souza, que acabara de nascer. Metade da população parou para assistir ao espetáculo. “A outra metade se escondeu, achando que estava sendo invadida por bárbaros”, escreve o criador da Turma da Mônica no livro, em que o Alto Tietê é quase um personagem. Mauricio deveria ter nascido em Mogi das Cruzes, onde o genitor possuía famosa barbearia, mas os comentários de que seus pais não eram oficialmente casados, um escândalo para a época, fizeram o casal buscar refúgio na Cidade vizinha durante a gestação. Na infância e juventude, o futuro artista morou em solo mogiano, onde desenvolveu a paixão pelas artes. O garoto era assíduo frequentador do Cine Odeon, “na praça do jardim”. Foi ali, ele relembra, entre faroestes de Tom Mix, filmes de detetive com Humphrey Bogart e películas de Federico Fellini, que se desenvolveu o talento daquele que seria responsável pela criação de 420 personagens e comercialização de 1 bilhão de revistas em quadrinhos.

Marcas mogianas

Duas marcas mogianas estão no anuário 2016 do RDI/Brasil. O Retail Design Institute, associação internacional, fundada em 1961 nos Estados Unidos, atua no Brasil desde 2008 e premia, anualmente, os melhores projetos de design para o varejo. A marca mogiana Vult Cosmética (de Murilo Regiani e Daniela Cruz) foi incluída na publicação pelo quiosque do Shopping Morumbi, em São Paulo. Menina de Laço (de Clarissa Ornellas e Clarice Julio) é outra grife de Mogi a fazer parte do RDI/Brasil 2016. Os dois projetos são da Cast Arquitetura.

Urgente

O vereador Otto Fábio Flores de Rezende (PR) está reivindicando ao prefeito, com certa urgência, a construção de uma rampa de acesso para idosos, cadeirantes e deficientes físicos na entrada principal do Cemitério São Salvador. Há muito tempo, o acesso ao mais antigo cemitério da área urbana de Mogi vem necessitando de uma atenção especial das autoridades. A começar pelo velho e já desgastado portão.

Lançamento

Um debate sobre o romance policial nos dias atuais irá marcar o lançamento do terceiro livro do escritor mogiano Luiz Maritan, amanhã, às 19 horas, na Livraria Boigy. Areia Branca conta a história de uma pequena cidade litorânea que é abalada pelo encontro de um corpo, trazido pelas águas, da mulher de um banqueiro. O escritor é também autor de Gente Como a Gente (Protexto, 2007), de crônicas, e de Bandeira Dois (Schoba, 2013), policial onde um taxista atuava como detetive. Maritan é jornalista e atua junto à Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de Mogi.

À basilicata

O chef Valdir Stilhano, do Restaurante Mirante do Paraíba, em Guararema, será o responsável pelo 1º Franco à Basilicata, que será realizado nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, no Salão Paroquial da Catedral de Santana. O evento será em prol da Festa de Santana, que acontecerá no mês de julho próximo. Cada convite custa R$ 30,00 e pode ser adquirido na secretaria da Catedral. Informações: 2312-6007.

Cotidiano



Frase

Se eu fosse presidente da República – e eu não nasci para isso –, iria ajudar as pessoas; não iria roubar para mim. Eu iria querer dar.

Gal Costa, cantora baiana, em entrevista à revista 29Horas, distribuída no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo