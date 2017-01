Terminal Rodoviário, à espera de mudanças

Informação

Mesmo tendo sido informado de última hora sobre o vencimento, em março próximo, do contrato de concessão da administração do Terminal Rodoviário Geraldo Scavone com a empresa Socicam, de Campinas, o prefeito Marcus Melo (PSDB) poderá agir para transformar este limão numa deliciosa limonada. Ou seja, tentar fazer com que a Cidade seja beneficiada, de alguma forma, com alguma melhoria considerável no local, que está muito longe de ser considerado um cartão postal de Mogi, como outros terminais acabam sendo em outras cidades. Para isso, o prefeito está correndo conta o tempo, determinando que técnicos da Prefeitura realizem um detalhado estudo relativo ao que deveria ser, de verdade, o principal ponto de chegada e saída da Cidade por ônibus. De posse desse diagnóstico, Melo terá de preparar uma nova licitação para que seja concluída a tempo de não haver solução de continuidade nos trabalhos junto ao Terminal Geraldo Scavone. O que a Prefeitura deverá exigir da futura concessionária – que tanto pode ser a Socicam ou outra das poucas que atuam neste ramo – Melo ainda está por decidir. E é certo que deverá levar em conta as críticas que sempre envolveram o Terminal mogiano, inaugurado na década de 80, durante o governo do ex-prefeito Machado Teixeira. De lá para cá, Mogi cresceu de maneira impressionante, mas o ponto de ônibus continua o mesmo: acanhado, desconfortável, pouco acolhedor. E com um agravante. Está sendo “engolido” pelo trânsito cada dia mais intenso daquela região do Mogilar, onde ele se encontra. Apesar de se localizar ao lado da estação ferroviária, aquele ainda é o melhor lugar para um terminal de ônibus? Quando questionada a respeito de ampliação do ponto, a Socicam sempre colocou à frente o baixo movimento de passageiros como justificativa para a eterna estagnação. O certo é que o atual momento deve servir para que a Cidade possa discutir o futuro do seu Terminal Rodoviário. Que ele precisa ser melhorado, não há qualquer dúvida.

Barulho

Soluções para os casos de vandalismo e barulho em excesso na praça central do conjunto de prédios do Bairro Nova Mogilar deveriam ser buscadas numa reunião programada para ontem à noite entre policiais civis, militares, Consegs e síndicos dos imóveis ali localizados. O evento foi organizado pelo autor da legislação contra os pancadões na Cidade, o vereador Emerson Rong (PR), preocupado com problemas recém-ocorridos naquela área de Mogi.

Encontro

O deputado estadual Gondim Teixeira (SD) participa hoje, no Palácio da Justiça, em São Paulo, da solenidade de abertura do Ano Judiciário de 2017, ao lado do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti. Devem conversar sobre a conclusão e abertura do Fórum de Braz Cubas, cujas obras se encontram nos derradeiros ajustes.

Na Rota

Representantes de nove cidades que integram a Rota da Luz, caminho alternativo entre Mogi das Cruzes e Aparecida para os romeiros que tinham a Via Dutra com opção para viagem, estiveram reunidos, semana passada, em São José dos Campos, com o secretário de Estado Laércio Benko, de Turismo. O encontro buscou integrar ao projeto do governo estadual às associações comerciais das cidades que integram o trajeto. A necessidade de melhorar a infraestrutura do novo percurso também foi discutida na reunião.

Pescaria

É história de pescador sim, mas absolutamente verdadeira. Os meios de comunicação da Baixada Santista deram destaque, no final de semana, ao pescador mogiano que fisgou uma prejereba gigante no píer de Bertioga. A Lobotes surinamensis (denominação científica do peixe) media 96 centímetros e pesou cerca de 20 quilos. O pescador Roberto Soares Ramos, do Jardim Camila, levou perto de uma hora para conseguir tirar a prejereba da água.

Cotidiano



Frase

Fui à Itália e Israel e cheguei à conclusão de que vivemos numa terra abençoada, mas que precisa ser mais amada pelo povo.

Geraldo Tomaz Augusto, suplente de vereador (PMDB), entrevistado de domingo, em O Diário