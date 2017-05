Tentativa de assalto a carro forte em Suzano causa transtornos

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

A Polícia Militar enfrentou, na noite desta segunda-feira (15), ataque a um carro forte praticado por cerca de 10 criminosos da facção PCC (Primeiro Comando da Capital), no começo do Rodoanel e na Avenida Major Pinheiro Fróes, na Vila Maria de Maggi, em Suzano. Houve intenso tiroteio, já que os bandidos estavam armados de fuzis. Dois carros foram incendiados, em Poá, um deles uma Hilux preta. O confronto se estendeu a Itaquá e Itaim Paulsita. A PM mobilizou policiais, do 32º, de Suzano, 35º Itaquá, e do 29º , de Guaianases, na zona leste de SP, assim como, uma equipe do Helicóptero Águia.