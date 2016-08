Tenente Onofre já funciona com mão única

Comentários (0) Cidades Like

SILVIA CHIMELLO

Por conta da obra para instalação do Corredor Leste-Oeste de transporte coletivo, a Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, na Vila São Francisco, tem fluxo com mão única de direção desde o início desta semana, da Avenida Cavalheiro Nami Jafet à Valentina de Mello Freire Borenstein. O trânsito em sentido contrário tem por opção as avenidas Valentina Borenstein, Joaquim Pereira de Carvalho e Cavalheiro Nami Jafet.

A interdição permanecerá em vigor durante a execução da obra de implantação de redes de drenagem e infraestrutura na via, que fazem parte da construção do Corredor Leste-Oeste.

Os trabalhos realizados na Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, além do Corredor Leste-Oeste, também englobam o projeto de construção da Avenida das Orquídeas. Os serviços tiveram início no último dia 28 de abril, na presença do governador Geraldo Alckmin (PSDB).





O Corredor Leste-Oeste proporcionará uma nova ligação entre Mogi das Cruzes e o Rodoanel Mário Covas, passando pelos distritos de Braz Cubas e Jundiapeba, além de desafogar a SP-66, que hoje está sobrecarregada. O investimento é de R$ 88.575.769,48 e a obra tem prazo de 18 meses para conclusão.