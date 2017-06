Tempo de respeitar

Editorial

Um ano depois da tragédia do quilômetro 82 da Rodovia Mogi-Bertioga, os sobreviventes e familiares mais próximos das vítimas nos fazem chorar novamente. Sentimos a mesma paralisia vivida em 8 de junho de 2016, quando um dos dois ônibus que levavam os 35 estudantes de Mogi das Cruzes para as cidades do Litoral tombou e matou a metade deles.

Principal mistério (e maior certeza) da vida, a morte instiga sempre. Mas, naquela noite, a morte de jovens tão jovens e batalhadores, numa condição de negligência e incúria confirmada pela investigação policial, sensibilizou ainda mais pelo tamanho da tragédia, a condição das vítimas, estudantes em plena formação para a vida e a dramática lembrança do acidente com o trem dos estudantes de Mogi, em 8 de junho de 1972. Na Mogi-Bertioga, foram 18 mortos, 17 estudantes e o motorista da empresa União do Litoral.

Todo homem teoriza sobre a morte. Mas talvez seja do papa Francisco, um conceito que mais cabe à tragédia do quilômetro 84. Numa fala sobre o que sentem os pais que perdem seus filhos, o religioso traduz aquilo que o nosso jornalista Natan Lira, ao longo deste um ano passado, registrou em suas entrevistas com pais e sobreviventes. Para eles, a tragédia parou o tempo.

“A perda de um filho ou de uma filha é como se o tempo parasse. Abre-se um buraco que engole o passado e também o futuro”, diz o papa Francisco.

Todas as quintas-feiras, o caseiro Jairo Mendonça de Oliveira deixa São Sebastião, onde reside, e vai visitar o túmulo do filho, Guilherme, no Cemitério de Itaquaquecetuba. Até agora, ele não tem forças para atender a uma frase que o jovem e promissor desenhista de 18 anos sempre dizia: “A gente vai superar”. Guilherme estudava Design Gráfico na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). Tinha uma proposta de emprego feita pelos estúdios do desenhista Mauricio de Souza.

Todas as vidas de vítimas, sobreviventes e familiares dos estudantes foram definitivamente marcadas por grave acidente. A todas as vítimas e sobreviventes, como o senhor Jairo, nós devemos um profundo respeito.

E em respeito a todos eles, este jornal insiste no alerta: cinco graves acidentes aconteceram no quilômetro 84 após a noite de 8 de junho de 2016. Esse trecho da Rodovia Mogi-Bertioga é perigoso. É preciso replicar essa informação. Não dar trégua às autoridades, a quem cabe punir quem trafega com ônibus clandestinos ou não, sem condições mínimas de segurança. Prevenir é a nossa maneira de respeitar a memória das vítimas do quilômetro 84 e a vida dos sobreviventes.