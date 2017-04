Temer vai pedir a ministros empenho na aprovação de reformas

“Vou pedir para eles fazerem o que deve ser feito para o Brasil, que é trabalhar pelas reformas”, disse, ao chegar ao Palácio do Itamaraty onde recebeu o primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, para um almoço.

Temer afirmou aos jornalistas que, na conversa com Rajoy, ouviu do governante espanhol que houve resistência a reformas semelhantes implementadas no país e que agora a população reconhece a necessidade das mudanças. “[Pela] palavra do nosso presidente da Espanha, vocês viram que lá teve duas greves gerais e hoje o povo aplaude o governo pelas reformas”, disse.

Mais cedo, em declaração à imprensa após reunião entre os dois presidentes, Mariano Rajoy disse que felicitou Temer pelas reformas propostas e transmitiu a ele “a convicção de que, a médio prazo, a seriedade na questão dos assuntos públicos sempre é recompensada”.

Amanhã (25) começa a fase final dos debates das reformas trabalhista e previdenciária nas comissões especiais da Câmara criadas para analisar o mérito das duas propostas.