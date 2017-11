Tema da redação do Enem dificultou dissertação dos alunos, avaliam professores

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

O tema ‘Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil’ na etapa de anteontem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pegou muitos alunos de surpresa. Para o professor de redação do curso pré-vestibular do Anglo de Mogi, Alexandre Nakamoto, este recorte tão acentuado na inclusão do deficiente nas escolas pode desmotivar os alunos para fazer a segunda parte do exame, no próximo domingo, quando deverão responder as questões das áreas de exatas. “A parte de argumentação ficou prejudicada e aí a gente volta àquele problema das redações de todos os anos em que o aluno até tem a base do português mas não consegue desenvolver o tema. Eles tiveram de refletir sobre um assunto que o próprio governo não divulga muitas informações. Foi um impacto foi muito negativo porque tirou a autoconfiança dos estudantes”, pontua.

Nakamoto diz que chegou a trabalhar a inclusão de deficientes na escola com os alunos e, pelo que conversou com eles, a maioria tentou adaptar o tema ao público surdo.

Guido Novaes leciona redação no curso pré-vestibular do Colégio Objetivo de Mogi. Ele não acredita que o tema possa desanimar os alunos, mas dificultou a dissertação, tanto na hora de escrever quanto no tempo. “O que ajudaria um pouco o aluno na hora de escrever é se ele já conviveu com algum surdo na escola ou se soubesse que até existe uma matéria de libras no curso de Pedagogia, mas isso não torna o professor um profissional para atender os alunos. Ou seja, não há estrutura na maioria das escolas para os portadores desta deficiência”, esclarece.

A estudante Maria Rita Kapritchkoff havia apostado que o assunto deste ano seria relacionado aos assuntos que rodeiam os jovens, como o suicídio, mas disse ter ficado chocada com a proposta da prova escrita deste ano. “Foi um recorte que me limitou a falar de muita coisa. Fui então pelo caminho da inclusão social e da qualificação profissional do estudo de libras. Para a proposta de intervenção falei da importância de medidas governamentais de incentivo ao estudo de libras para qualificar profissionais, além de usar também as tecnologias, a fim de criar condições de integração social desses jovens. Falei também do bullying que eles sofrem”, conta.

Keila Taise Onias Teles quer cursar Nutrição. Ela disse ter utilizado da criatividade e da situação da educação no Brasil para escrever exclusivamente sobre o surdo. “Na proposta de intervenção eu falei da necessidade de profissionalizar os professores para lidar com os deficientes auditivos, de modo que eles sintam-se motivados a estudar”, disse.