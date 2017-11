Telonas têm novidades para a criançada

Caderno A, Caderno A - Capa

As estreias desta semana nas telonas são opções de entretenimento para quem decidiu ficar por aqui em meio ao feriado. Há produções para a criançada, além de drama e terror no Cinemark do Mogi Shopping, que segue ainda com grande variedade de filmes na programação. “A Noiva”, “Depois Daquela Montanha”, “Big Pai, Big Filho” e “Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas” são as novidades nas salas do centro de compras. Amanhã e segunda-feira, os fãs de Pokémon também podem aproveitar para rever o filme do personagem.

Para a garotada, uma das opções é “Big Pai, Big Filho”. Adam é um adolescente que sai em uma missão épica e ousada para tentar descobrir um mistério por trás de seu pai, que está sumido há muito tempo. Até que então ele descobre que seu pai não é ninguém mais, ninguém menos do que o lendário Pé Grande. Ele tem se escondido na floresta há anos para proteger a si mesmo e sua família de HairCo., uma grande corporação que quer fazer experimentos científicos com seu DNA especial. Enquanto pai e o filho começam a passar um tempo juntos, Adam logo descobre que ele também tem super poderes, além de sua imaginação.

Também para os pequenos, o filme “Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas” conta a história de Pepe. Aos 12 anos, ele mora com sua avó, uma bruxa-empresária e descobre que é adotado. Ao saber que seus pais estão vivos ele parte em uma aventura para encontrá-los. O menino atrai a atenção de Edmundo, um vilão biomecânico que precisa da energia de crianças para se tornar imortal. Edmundo rapta a avó de Pepe, forçando ele e seus amigos a resgatá-la, enquanto precisam solucionar o desaparecimento de seus pais.

Quem ainda está em clima de Halloween vai gostar do terror “A Noiva”. Nastya é uma jovem mulher que viaja com seu futuro marido para a casa da família dele. Logo após chegar, ela percebe que a visita pode ter sido um erro terrível. Rodeada por pessoas estranhas, ela passa a ter visões horríveis à medida que a família do seu futuro esposo a prepara para uma tradicional cerimônia de casamento eslava. Com classificação indicativa para maiores de 14 anos.

O drama “Depois Daquela Montanha”, uma adaptação do romance de Charles Martin, também se destaca na programação. Na história, Alex (Kate Winslet), uma jornalista que está indo preparar seu casamento, e Ben (Idris Elba), um doutor voltando de uma conferência médica, iriam pegar o mesmo avião, mas o voo é cancelado e os dois estranhos decidem fretar um jatinho. Durante a viagem o piloto sofre um ataque cardíaco e o avião cai em uma região montanhosa coberta por neve. Um romance começa a ganhar força enquanto eles tentam sobreviver, feridos e perdidos.

As sessões especiais da semana, na rede Cinemark, são do longa “Pokémon, o Filme: Eu Escolho Você”, domingo e segunda-feira, às 20h10. Ash Ketchum tem 10 anos, o que significa que ele já tem idade suficiente para se tornar um instrutor de Pokémon. Ash sonha muito sobre as aventuras que ele experimentará depois de ganhar seu primeiro Pokémon do Professor Oak.

