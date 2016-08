Comentários (0) Cidades Like

A Prefeitura informou que o telefone do Samu, 192, voltou a funcionar no final da manhã deste sábado (27). As ligações foram interrompidas depois que um caminhão se chocou com um poste no bairro do Shangai, local em que é instalada a rede de telefonia.

Enquanto as ligações para o 192 estavam interrompidas, as ligações foram direcionadas ao 193 ou 4799-3591.