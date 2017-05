Cartas

Acompanhei com muito interesse, por este jornal, a notícia sobre a viagem do prefeito Marcus Melo a Curitiba para oferecer Mogi às gigantes da tecnologia e da informática. A Cidade precisa pensar grande e o polo tecnológico é um começo para isso. A participação do prefeito no congresso das cidades inteligentes é outro passo importante. Torço para que a visita dê resultados.

Roseli Mendes Silvério

rosemen23@msn.com