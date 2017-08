Técnico do União lamenta substituições

Esportes

Ao abrir 2 a 0, o União Mogi havia encaminhado a vitória e a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente à quarta divisão estadual), mas depois acabou levando a virada e perdendo por 3 a 2 para o Mauaense, sábado, no Nogueirão. O resultado foi muito lamentado pelo técnico Cláudio Matosinhos, que admitiu as falhas da própria equipe, mas também reconheceu os méritos do adversário.

“Nós sabíamos que eles viriam pressionando e com o pensamento de que, se empatassem ou perdessem, ficariam muito longe da classificação. Tivemos alguns erros na parte técnica, individuais, mas, se for analisar, perdi dois atletas no intervalo, que foram os dois laterais lesionados. Tive que fazer duas alterações correndo o risco de trazer a equipe deles para cima”, disse Matosinhos.

“Em um jogo desse, ia vencer a equipe que tivesse mais vigor físico e o psicológico mais voltado para o jogo. Creio que o Mauaense foi feliz nessa parte. Eles voltaram bem postados para o segundo tempo. Sabíamos que iam fazer uma pressão, e infelizmente não conseguimos suportar”, completou.

O técnico do União ainda comentou a falha do goleiro Vitor no gol de empate do Mauaense. No lance, ele tentou afastar a bola com um soco, mas acabou mandando para o próprio gol. Matosinhos minimizou o erro e defendeu o camisa 12 da equipe.

“ o que eu peço: se errar um, erram todos. Eles não podem se crucificar. Conversei com o Vitor. Lógico que bate aquele desespero por conta da falha, mas é um menino que tem uma carreira promissora e está se dando bem como goleiro. Todos nós erramos. Acontece. Não é falta de técnica, trabalho. Ele vem trabalhando bem”, falou o treinador.

O União Mogi está empatado com o Mauaense na vice-liderança do Grupo 5, com cinco pontos cada. O América, que empatou em 0 a 0 com o XV de Jaú no domingo, é o líder, com oito, enquanto o XV segue na lanterna, com apenas dois pontos. O time mogiano volta a campo no próximo sábado, às 15h30, contra o América, no Nogueirão.