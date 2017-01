Teatro UMC terá show em homenagem a Mercedes Sosa

Caderno A - Capa

Dona de uma das vozes mais marcantes da música latina, Mercedes Sosa será homenageada por integrantes e ex-componentes do grupo Raíces de América, que ela apadrinhou durante a carreira, em show no teatro da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), no campus Villa-Lobos/Lapa na próxima sexta-feira, a partir das 21 horas. Os ingressos custam R$ 30,00 (compra antecipada) e R$ 40,00 na portaria. A abertura será com o músico Déo Miranda.

O “Tributo à Mercedes Sosa” tem como objetivo relembrar um pouco da história da artista que era conhecida como a “voz dos sem vozes”. “O show reúne ex-integrantes do Raíces, como Nacha Moretto e Jorge Menares (que são casados e na atualidade residem em Palmas / TO) e componentes atuais do grupo que ficou conhecido por ter sido ‘apadrinhado’ por Mercedes. Eles fariam uma apresentação em Campinas e surgiu a possibilidade deles virem a SP. O show deve ter de 12 a 15 canções”, explicou Miranda. O músico sergipano, morador de Mogi, fará uma apresentação para abertura do tributo.

Miranda ressalta o papel importante de conexões de Mercedes na música do século 20. “O Brasil é o único país da América Latina a não falar espanhol. E a Mercedes, com as parcerias que fez com Chico Buarque e Caetano Veloso, entre tantos outros artistas nossos, propiciou uma interligação muito grande. Ela tornou-se o principal ícone da música latino-americana interpretando canções duras, de protesto. Ela tinha essa essência na sua arte”, afirmou Déo. Ela era natural de San Miguel de Tucumán, província a noroeste da Argentina, onde se assinou a independência do país das forças espanholas. Mercedes morreu em 4 de outubro de 2009, aos 74 anos, em Buenos Aires.

Os músicos Chico Pedro e Oscar Segóvia, que estão na atual composição do Raíces, também participam da apresentação.

A UMC Villa-Lobos/Lapa fica na Avenida Imperatriz Leopoldina, 550. Ingressos podem ser adquiridos com antecedência pelo endereço http://www.compreingressos.com/espetaculos/7745-tributo-a-mercedes-sosa. Mais informações pelo telefone 2122-4070.