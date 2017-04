Te pego na volta

Chico Ornellas

Antes, muito tempo antes da década de 1960, quando a praia do paulistano era subir e descer a Rua Augusta na direção de um fusca; da década de 1970, quando in era tomar café e ver aviões no Aeroporto de Congonhas e, depois dos anos de 1980, passear por shopping, vigorava o período dos piqueniques. Programa que envolvia cuidados. Os mais abastados iam por conta própria, em charretes ou cavalos, precedidos e sucedidos por serviçais que lhes franqueavam o caminho e asseguravam um mínimo de conforto. A classe média, pouca em finais do século XIX e início do XX, reunia-se em torno de clubes que cuidavam da programação.

Como o Clube Mozart, sediado na Freguesia do Brás, cercanias da Penha e que, em 1882, promoveu um dos mais organizados piqueniques de que Mogi das Cruzes tem notícia. Por 2$000 (réis, a moeda da época), o sócio que quisesse teria direito a lugar reservado em trem especial, fretado pela agremiação e que cobriria o percurso São Paulo-Mogi, aguardando aqui os comensais que se divertiam, para levá-los de volta a São Paulo. O ágape foi um sucesso e é indicado como o primeiro piquenique organizado fora da Capital, pelo cronista Antonio Egydio Martins, em primorosa reimpressão de livro de 1912, dada a público por patrocínio do Grupo Santander.

Segundo Antonio Egydio, o trem conduziu “à bonita cidade de Mogi das Cruzes grande número de pessoas, as quais, inclusive a diretoria e sócios do Clube Mozart, foram recebidas na estação, festivamente, pelas principais pessoas daquela aprazível localidade”.

O costume parece ter pegado. Tanto que, no ano seguinte – 1883 – foi a vez do Clube Recreativo 24 de Maio, que tinha sede na Rua do Gasômetro no. 69, promover outro piquenique, desta vez em Jacareí. “Cujos habitantes – segundo Antonio Egydio Martins – fizeram, ao chegarem à estação da mesma cidade, significativa manifestação aos excursionistas que, precedidos da banda de música do clube, seguiram em direção ao lugar onde devia se realizar o piquenique e que ficava na margem do Rio Paraíba, próximo à Ponte Grande, que foi reconstruída sob a direção do cidadão francês Marcelino Girard, em 1860. Aquele aprazível lugar foi belamente ornamentado, tendo-se realizado nele um baile campestre, dançando distintas senhoras e cavalheiros paulistas e reinando a maior cordialidade entre todos os sócios e outras pessoas que tomaram parte daquela festa, que deixou grandes recordações”.

Tudo muito bem, tudo muito bom? Quase, quase. Relata o cronista do início do século passado sobre o ocorrido em 1883: “Por ocasião da passagem, em Mogi das Cruzes, de um dos trens que conduziam os excursionistas a Jacareí, alguns rapazes, das janelas dos vagões, querendo divertir-se com as pessoas que se achavam na estação da mesma cidade, vaiaram e dirigiram vários gracejos ofensivos às mesmas pessoas, as quais, em companhia de outras, vieram no regresso do referido trem, à estação e apedrejaram os mesmos, tendo-se repetido essa hostilidade quando a Escola Alemã da Rua Florêncio de Abreu fez, em 1884, piquenique em Guararema e, depois, em 1885, em Jacareí”.