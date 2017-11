TCE aponta falhas na coleta de lixo das cidades do Alto Tietê

DESTAQUE

NATAN LIRA

Uma fiscalização surpresa do Tribunal de Contas do Estado (TCE) em sete das 10 cidades do Alto Tietê (não participaram Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis) constatou que apenas três delas – Poá, Arujá e Santa Isabel – contam com o serviço de coleta seletiva do lixo. No entanto, isso representa apenas 25% do volume recolhido. O relatório final mostrou ainda que seis Prefeituras admitiram ter conhecimento de pontos clandestinos ‘viciados’ de descarte de material relacionado à construção civil. Foram verificadas também questões da política de resíduos sólidos, como triagem, compostagem, educação ambiental, incentivo aos catadores e cadastro de cooperativas de reciclagem.

Arujá, Suzano e Itaquaquecetuba não contam nem com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, documento necessário para que as cidades tenham acesso aos recursos da União, destinados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. As três Prefeituras informaram estar em fase de elaboração do documento.

Dos sete municípios, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Arujá têm os serviços de triagem do lixo, que separa o seco do orgânico. Já o sistema de compostagem, técnica para a decomposição do material orgânico, existe apenas em Ferraz e Poá.

As áreas chamadas de transbordo, destinos intermediários dos resíduos antes de irem ao aterro sanitário, são exceção apenas em Arujá e Itaquaquecetuba, as demais contam com este espaço. Todas elas com a devida licença da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Já os aterros sanitários, local final dos resíduos, existem apenas em Guararema e Santa Isabel.

Arujá e Ferraz de Vasconcelos são as únicas com programa social direcionado aos catadores de reciclagem. O acompanhamento do lixo hospitalar é feito pela Administração Municipal somente sem Ferraz, Guararema e Santa Isabel. Nas outras quatro fica sob responsabilidade das próprias gestoras das unidades de saúde. O controle do descarte de materiais da construção civil ocorre em Poá, Santa Isabel e Guararema.

Em todo o Estado, o TCE fiscalizou 212 municípios e constatou que 42,92% não realizam coleta seletiva de lixo, 41,51% não possuem aterros preparados para o recebimento do lixo, menos de 5% dos municípios possuem unidades de compostagem para reciclagem de matéria orgânica e quase 70% deles não dispõem de locais específicos para resíduos produzidos pelos serviços de saúde e 48,11% ainda admitiram ter conhecimento sobre pontos clandestinos de descarte de lixo relacionado à construção civil. Durante as vistorias, os fiscais encontraram ainda lixões a céu aberto, pontos de descarte de entulho ilegais e próximos a mananciais, equipamentos para triturar resíduos abandonados e catadores trabalhando diretamente nos aterros, o que é proibido pela legislação.