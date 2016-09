TC nega recurso e mantém conta do Semae irregular

Comentários (0) DESTAQUE Like

A Câmara de Mogi informou na sessão desta terça-feira (6) que aguarda informações pedidas à Prefeitura sobre a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que negou recurso do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) à sentença de dezembro do ano passado, mantendo o julgamento que considerou irregulares as contas da autarquia no período entre 1º de janeiro e 4 de abril de 2011. Na decisão do final de 2016, foi aplicada multa de 200 Ufesp’s ao então diretor, Edilson Mota de Oliveira, devido a falhas no setor de almoxarifado, ao provimento de cargos em comissão que não se destinam às atribuições de direção, chefia e assessoramento, assim como à falta de justificativas para as dispensas de licitação para contratos.

A defesa do Semae foi apresentada por Marcus Vinicius de Almeida e Melo, que dirigiu o Semae de 5 de abril a 11 de setembro e de 24 de setembro a 31 de dezembro de 2011. O período entre 12 a 23 de setembro daquele ano teve Dirceu Lorena de Meira como diretor.

O vereador Iduigues Ferreira Martins (PT) falou sobre o assunto na sessão. “A preocupação é com a transparência das contas públicas. Houve lesão ao patrimônio público e precisamos tomar providências. O Semae é a segunda maior receita do Município e peço à Câmara que busque detalhes para acompanhar o caso”, defendeu.





Ao responder as indagações de Martins, o presidente da Casa, Mauro Araújo (PMDB) explicou que o Legislativo foi notificado pelo TC no último dia 26 de agosto. “Remeti o caso à assessoria jurídica e fiz ofício à Prefeitura solicitando informações sobre estes contratos considerados irregulares pelo TC”, disse.

Procuradas, a Coordenadoria de Comunicação Social da Prefeitura e a assessoria de Marcus Melo, candidato a prefeito na chapa da situação, justificaram que a decisão do TC diz respeito às contas de 2011 durante a gestão anterior a Melo. “O próprio Tribunal de Contas reconheceu isso em sentença proferida em 14 de dezembro de 2015 ao multar o então diretor da autarquia ‘considerando o período de gestão compreendido entre 01/01 a 04/04/2011′. Em abril de 2011, quando surgiram as primeiras informações sobre possíveis irregularidades administrativas, toda a diretoria da autarquia foi substituída, os contratos suspensos e encaminhados ao Ministério Público para que se procedesse as investigações necessárias. Em seguida, Marcus Melo assumiu o cargo de diretor geral do Semae, determinando a abertura de sindicâncias internas e promoveu a recuperação financeira, administrativa e de credibilidade da autarquia”, trouxe a nota da Prefeitura.

A assessoria de Melo acrescentou que, ao contrário dos dois outros candidatos a prefeito, a candidatura dele já foi devidamente homologada pela Justiça Eleitoral, por decisão definitiva, se reconhecendo assim a inexistência de qualquer impedimento legal. “A capacidade de gestão da Prefeitura de Mogi é atestada pelo próprio Tribunal de Contas do Estado, que no ano passado divulgou o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), um levantamento inédito, com 644 municípios do Estado, e que tem por objetivo avaliar e identificar boas práticas na gestão dos municípios paulistas. Mogi ficou com a classificação B+, que significa uma gestão ‘muito efetiva’. Esta foi a maior nota alcançada em toda a pesquisa”, conclui o texto enviado pela assessoria.