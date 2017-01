Taxistas realizam manifesto contra o Uber em Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Taxistas realizaram um manifesto na tarde desta sexta-feira (27) contra a liberação do Uber na Cidade. Cerca de 30 motoristas organizaram um buzinaço em volta da Prefeitura e do Fórum para mostrar a revolta deles diante da decisão da Justiça, que autorizou o uso do aplicativo para transporte de passageiros. Uma decisão em liminar da Vara da Fazenda Pública de Mogi das Cruzes determina que a Prefeitura suspenda a fiscalização da lei municipal que proíbe o serviço, mas a Procuradoria Geral do Município afirma que a medida vale apenas para o autor da ação judicial.

O protesto ocorreu no mesmo instante em que o presidente do Sindicato dos Taxistas de Mogi, Sandro Monfort, reuniu-se com prefeito Marcus Melo (PSDB), em seu gabinete na Prefeitura, para pedir mais fiscalização contra o Uber. O encontro havia sido agendado anteriormente, mas acabou coincidindo com a divulgação sobre a liberação do serviço, publicada por O Diário.

“A notícia foi uma surpresa para todos nós e por isso mudamos o foco da reunião e pedimos um posicionamento do prefeito para tentar reverter essa liminar autorizada pela Justiça”, disse o sindicalista.

O prefeito informou que o assunto será analisado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e não assumiu um posicionamento com a categoria. O Sindicato poderá agir judicialmente contra a decisão.

Mas a expectativa maior é sobre a aprovação do projeto em tramitação na Câmara Federal, que regulariza o transporte individual oferecido pelo Uber e permite que seja regulamentado pelos municípios, com os devidos encargos para que todos tenham responsabilidades fiscais. “A intenção é igualar as responsabilidades fiscais para que haja uma concorrência saudável, porque hoje estamos perdendo pelo preço e não pela qualidade dos serviços”, observa o presidente.

A Secretaria Municipal de Transportes prosseguirá com as fiscalizações ao Uber. Em nota enviada à Redação, a Procuradoria Geral do Município explica que a decisão judicial que autoriza a prática refere-se apenas a um mandado de segurança impetrado por Fabio Paz Kujavo, e que a determinação em liminar concedida pelo juiz Bruno Miano beneficia apenas o impetrante.

A decisão não libera a prática do Uber no Município e a situação na Cidade permanece inalterada, segundo a Procuradoria.

A lei municipal 5.947/06 determina a fiscalização ao Uber. Uma estimativa informal de motoristas indica a existência de 200 condutores trabalhando na Cidade. “A fiscalização atuará, aplicando a lei e suas penalidades regularmente. E a legislação prevê penalidades como advertência, multa, suspensão de alvará de estacionamento e cassação da permissão”, afirma a nota.









A decisão em liminar não é definitiva e a Prefeitura irá recorrer da determinação.

Decisão

Uma decisão da Vara da Fazenda Pública determinou que o Poder Público deixe de aplicar a lei municipal. Na sentença, o juiz cita outros casos semelhantes julgados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Os precedentes mencionados por Bruno Miano “são, em sua maioria, pela concessão da liminar, em tais casos, prestigiando o valor social do trabalho, da livre iniciativa e da concorrência, deixando para análise meritória as demais questões, tendo em conta o periculum in mora (expressão latina para denominar o perigo da demora, o risco de decisão tardia, o perigo em razão da demora).

Na concessão da liminar, o magistrado alega “não antever competência legislativa municipal para regrar sobre trânsito e transporte, o que seria privativo da União”.

Em recente reportagem, O Diário mostrou o crescimento do uso do Uber na Cidade, apesar da proibição. Os preços competitivos explicam o aumento da clientela, que optado pelo serviço em detrimento dos táxis e ônibus – por meio da cotização da corrida entre dois ou mais passageiros.

Segundo um especialista ouvido pelo jornal, “a decisão foi realmente a favor do motorista Kujavo, mas abriu precedente para todos os motoristas de Uber irem à Justiça, seja para postular a anulação das sanções, seja para formular pedido idêntico ao do autor da ação que recebeu liminar do juiz Bruno Miano”.

“Assim – diz ele -, conquanto tecnicamente a decisão valha, no momento, para um só, ela abriu a validade do Uber no Município”.