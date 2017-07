Taxistas levam ao prefeito de Mogi minuta para regulamentar o Uber

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

Com a intenção de trabalhar em iguais condições, o Sindicato dos Taxistas de Mogi e Região apresentou nesta quinta-feira (20) ao prefeito Marcus Melo (PSDB), na companhia do vereador do Chico Bezerra (PSB), uma minuta com indicações para a regularização de aplicativos de transporte individual de passageiros na Cidade. Um anteprojeto já havia sido enviado ao chefe do Executivo, com a mesma finalidade, por uma Comissão Especial de Vereadores (CEV) da Câmara de Municipal.

No documento do Sindicato, escrito sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes, conforme informado pelo presidente da entidade, Sandro Monfort, foi requerido que o motorista vinculado a aplicativos seja cadastrado na Pasta, tenha um curso de capacitação de 32 anos, faça o recolhimento do Imposto Sobre Serviço (ISS), possua veículo com até cinco anos de fabricação, emplacado em Mogi, com revisão anual dos itens de segurança. “Estas são basicamente as mesmas obrigações de um taxista. Se o trabalho é o mesmo, que a legislação também seja”, enfatizou. Monfort pontuou ainda que a proposta é idêntica à que tramita na Câmara Federal.

Para o vereador, a regulamentação é favorável ao Município, que poderá recolher impostos sobre a atividade, aos profissionais do Uber que terão os direitos reconhecidos, e à população, que terá mais segurança com a identificação do prestador de serviço. “O documento não trata do valor que a empresa (Uber) teria que pagar para se cadastrar na Cidade, pois isso pode até inviabilizar a vinda dela. Deixamos isso a cargo do prefeito”, enfatizou.

No projeto, apresentado pela CEV, foi sugerido que a empresa administradora do aplicativo pague uma taxa de regulamentação de R$ 50 mil, a tarifação do ISS, além da cobrança de 1% ou 2% de imposto sobre o valor de cada viagem, além de cursos aos motoristas.

Agora, as sugestões serão avaliadas pelo prefeito e podem ser encaminhadas à Câmara como projeto de lei.

Aplicativo quer reduzir o tempo de espera atual

O Uber apresentou nesta quinta-feira (20) um projeto para se tornar uma alternativa de mobilidade na região metropolitana de São Paulo, nas cidades de Cajamar, Franco da Rocha, Guarulhos, Mogi das Cruzes e o ABCD. Nessas regiões, segundo a assessoria de imprensa do aplicativo, o usuário costuma esperar o dobro do tempo para conseguir um carro, em comparação com a área central de São Paulo. Ao mesmo tempo, o motorista do sistema também faz menos viagens por hora, e isso significa ter de se deslocar todos os dias para começar a receber chamados, desperdiçando tempo e combustível.

“As áreas metropolitanas de São Paulo podem se beneficiar de mais opções de mobilidade. Com esse projeto, queremos que cada vez mais parceiros façam viagens nessas regiões, levando usuários até o ponto de transporte público mais próximo ou ajudando-os a andar pelo bairro”, diz Guilherme Telles, diretor-geral do Uber no Brasil.

O primeiro passo do projeto foi a realização de reuniões informativas com entidades da sociedade civil. Nessas reuniões, ONGs, lideranças religiosas e associações de moradores foram convidados a aprender mais sobre o sistema e sobre como o aplicativo funciona.









Com isso, as entidades poderão se tornar um polo multiplicador de motoristas parceiros e usuários, recebendo ao menos R$ 500,00 por cada indicação (é necessário completar pelo menos 50 viagens), além de R$ 5,00 para cada usuário novo. Por enquanto, 20 associações já concordaram em ser parceiros da empresa neste plano.

Outro aspecto do plano, segundo o Uber, é a diferenciação de preço nestas regiões, onde os preços cobrados deverão ser até 17% menores do que os praticados na cidade de São Paulo.

“Para nós, o mais importante é oferecer opções de mobilidade para todos, em qualquer lugar, a qualquer momento. Queremos complementar o transporte público, facilitando a vida das pessoas onde alternativas ao carro particular eram praticamente inexistentes”, afirma Telles.