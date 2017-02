Taxistas de Mogi vão lançar aplicativo para atendimento

DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Os taxistas que atuam no ponto da Praça Oswaldo Cruz lançaram uma alternativa criativa para driblar a crise econômica e enfrentar a concorrência com os motoristas do aplicativo Uber. Eles decidiram oferecer uma promoção para os passageiros no retorno das corridas, com a cobrança de taxa fixa de R$ 10,00.

A iniciativa foi lançada na última segunda-feira e, segundo os taxistas, já está surtindo efeito. Por enquanto ainda não conseguiram muitos clientes no retorno, mas observam que a placa colocada nos táxis está chamando a atenção das pessoas, “que demonstram curiosidade e interesse e se aproximam para saber mais detalhes sobre o esquema”, como observa um destes profissionais, Felipe Cabral.

O taxista Eugênio de Jesus conta que teve a primeira experiência com cliente ontem, quando voltava da Vila Industrial e uma moça acenou para ele parar. “Deixei o taxímetro ligado para verificar o desconto. Se fosse cobrar, o preço da corrida seria R$ 12,00, mas a cliente pode economizar R$ 2,00”, contabiliza.

A promoção só é válida quando o motorista estiver voltando de uma corrida a um determinado local. No retorno, se o passageiro visualizar o táxi com a placa da promoção e acenar, ele vai pagar apenas a taxa de R$ 10,00 no trajeto até a Cidade, independentemente da distância do bairro.

“Não adianta ficarmos lamentando de braços cruzados. Temos que buscar uma solução para enfrentar a situação sem violência ou julgamento. A crise é boa para gerar ideia e a placa ajudou a quebrar o gelo com as pessoas. Além disso, essa é uma forma de oferecer vantagem aos usuários e trabalhar com mais eficiência, porque a gente sempre volta sozinho de uma corrida. Agora vamos oferecer mais vantagem aos passageiros”, observa o motorista Ivaldo Flores, um dos idealizadores do projeto. No entanto, ele deixa bem claro que os táxis não param em pontos de ônibus e nem abordam os passageiros para oferecer o serviço porque são proibidos de fazer lotação.

Além disso, os taxistas querem chamar atenção da população e desfazer a impressão de que os preços das corridas de táxi são muito mais caras do que as do Uber, o que eles garantem não ser verdade. “As pessoas pensam que andar de táxi é muito caro, mas estão enganadas, além disso, oferecemos um transporte regularizado e mais seguro porque todos os motoristas fazem cursos de capacitação, conhece bem a Cidade e têm a supervisão da Prefeitura”, observa Ivaldo.

Na opinião dele, o transporte feito atualmente pelo Uber deveria ser regularizado para que assim todos passem a ter encargos sociais, sem nenhuma vantagem, até porque na visão dos taxistas, atualmente, eles estão em desvantagem por enfrentar uma “concorrência desleal”.

Tecnologia

O presidente do Sindicato dos Taxistas de Mogi e Região, Sandro Monfort, disse que nas próximas semanas os 345 motoristas que atuam na Cidade devem começar a atender por meio de um novo aplicativo chamado Vale Taxi, em desenvolvimento para facilitar o contato com os clientes e tornar o transporte mais competitivo.









Ele explica que o novo serviço dará mais liberdade para os motoristas negociarem os valores das corridas com os clientes e possibilidade de descontos que vão de 10% a 40%, dependendo do acerto feito entre as partes.

O sindicalista também fez questão de lembrar que o Uber continua ilegal na Cidade, já que a decisão da Justiça beneficiou apenas um motorista do aplicativo. Apesar disso, também defende a regularização do serviço para que todos passem a recolher impostos para o Município.

Sobre o mandado de segurança concedido pelo juiz da Vara da Fazendo Pública de Mogi das Cruzes, Bruno Machado Miano, ao motorista Fabio Paz Kujavo, a Prefeitura afirma que ainda não tem novidades sobre o caso. Mas reforça que a decisão proferida nos autos do processo beneficia somente o impetrante e não libera a prática do Uber no Município.

Questionada sobre a fiscalização sobre o transporte na Cidade, a Secretaria Municipal de Transportes informa que continua realizando o trabalho normalmente, de acordo com o que determina a legislação e esclarece que não foram registrados casos relativos ao aplicativo nos últimos dias.