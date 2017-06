Sylvia Plaza celebra os 100 anos

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Amigos e familiares se reuniram na tarde desta para comemorar uma data muito especial para a dona Sylvia Franco Plaza, que comemorou ontem os 100 anos de vida, “com muita alegria”, como ela mesma disse. Apesar dos problemas de memória, a idosa, que vive atualmente em uma casa de acolhimento no Centro da Cidade, não escondeu a alegria com o carinho que recebeu no dia de seu aniversário.

A festinha foi planejada pela sobrinha, Silvana Franco dos Santos, que também é afilhada de dona Sylvia. Ela conta que convidou alguns amigos mais próximos e reuniu outros idosos e funcionários para comemorar a data na casa de repouso, onde está sendo atendida há nove anos.

“Ela está muito alegre, sorridente e bem-arrumada, porque sabe que está sendo homenageada. Não podíamos passar a data em branco. Ela sempre foi uma pessoa muito importante e presente em todos os momentos da minha vida, nada mais justo do que receber essa pequena homenagem”, declara Silvana.

Os dois filhos de dona Sylvia, Cândida e Sérgio Plaza, já faleceram e hoje, além dos sobrinhos, ela tem três netos que moram em outras cidades, mas devem vir a Mogi para comemorar o aniversário com avó no domingo.