Suspensa licitação da Mogi-Dutra

A licitação para definir a empresa responsável pela conclusão da duplicação da Rodovia Mogi-Dutra (SP-88), entre os trevos de acesso à Ayrton Senna, em Mogi, e à Presidente Dutra, em Arujá, foi suspensa pela segunda vez desde novembro do ano passado. Agora, a abertura dos envelopes com as propostas comerciais das empresas participantes, que havia sido anunciada para hoje pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), será reagendada após o envio dos esclarecimentos solicitados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), atualmente em recesso e com retorno das atividades previsto para a próxima segunda-feira.

Procurado por O Diário, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou ontem que a licitação foi suspensa porque o TCE aceitou a interposição do recurso de umas das empresas participantes do processo licitatório para contratação da obra. Agora, a licitação na modalidade internacional ganhou o status “sine die”, ou seja, sem data definida. O deputado estadual Marcos Damasio (PR) foi informado do adiamento, que ocorreu por causa da representação no TCE. “Estou retomando minhas atividades nesta semana, independentemente do recesso na Assembleia Legislativa, e vou buscar mais informações sobre o processo”, disse o parlamentar, lembrando que esta obra é importante para o desenvolvimento econômico da Região do Alto Tietê.

O projeto executivo prevê a duplicação da pista com barreiras de concreto entre os quilômetros 32 e 39, implantação de dispositivos para acesso e retorno, construção de três passarelas, retificação de curva acentuada no km 36 e melhorias na sinalização. O investimento orçado na obra é de R$ 174 milhões, mas o valor pode ser alterado com a prorrogação da licitação e, consequentemente, do início das obras, que estava previsto para o primeiro trimestre deste ano.









A obra neste trecho da Mogi-Dutra é reivindicada há mais de 10 anos e o pedido foi reforçado pós a entrega da duplicação no trecho entre o trevo de acesso à Ayrton Senna e Mogi das Cruzes, que no próximo dia 15 completará 12 anos. (Carla Olivo)