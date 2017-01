Suspeitos de tráfico se escondem em banheiro mas são detidos

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Quando Guilherme Guimarães da Silva, de 24 anos, e o seu colega, de 17 anos, notaram que a Polícia Militar havia cercado nesta quinta-feira (19) a casa onde estavam, na Rua Floresbal Chacon, em César de Souza, eles correram e se trancaram no banheiro. A equipe CGP/Operações, formada pelo sargento Florentino e os cabos Richard e Igor, prendeu a dupla. No local, encontraram 2 ‘tijolos’ de maconha prensada, uma ‘pedra’ grande de crack, 423 papelotes da mesma droga e R$ 639,00 da venda de entorpecentes, e embalagens plásticas.

Segundo os policiais, Guilherme ainda portava um revólver, de calibre 38, com munições, e a numeração suprimida, típica de armas utilizadas por bandidos.

Os acusados foram conduzidos ao 3º Distrito Policial. O delegado titular Alexandre Batalha e a escrivã Massariol autuaram Guilherme em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Já o adolescente infrator foi sindicado. No final dos autos, Guilherme foi transferido para a Cadeia Pública e hoje deverá ser levado à audiência de custódia no Fórum de Mogi.

O menor também será apresentado na Vara da Infância e Juventude. A Polícia apurou que Guilherme não tinha antecedentes criminais.

Nesta quarta-feira, uma equipe da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) descobriu um local denominado “casa bomba”, na Vila Nova Estação, com drogas e três traficantes. Eles foram autuados em flagrante no 2º Distrito Policial, em Braz Cubas. A localização do ponto de venda de entorpecentes ocorreu durante a “Operação Cavalo de Aço”.