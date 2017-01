Suspeito diz ter acordado bêbado e não se lembrar de ter matado o vizinho a marteladas

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O pedreiro Leandro de Gois Rodrigues, de 37 anos, foi preso nesta quinta-feira (12) pelo delegado Rubens José Ângelo e a equipe chefiada pelo investigador Marco Antônio da Silva, do Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes. No começo da noite, a pedido da autoridade policial, ele teve sua prisão temporária decretada pelo juiz de Direito Tiago Ducatti Lino Machado, da 3ª Vara Criminal do Fórum local. Ao falar a O Diário sobre o assassinato, na madrugada de domingo, do seu vizinho José Nilton Ramos de Jesus, de 60 anos, no Bairro São Lázaro, onde também mora, na zona rural de Mogi, ele alegou que “na hora que dei as três marteladas na cabeça dele eu estava bêbado. No dia seguinte, fiquei de ressaca e até esqueci que tinha cometido a execução”.

Leandro de Gois é conhecido entre os amigos como “Coveiro”. Segundo ele, após o homicídio, foi trabalhar normalmente na roça e ouviu comentários de amigos que o José Nilton tinha sido assassinado.

A versão de criminoso não convenceu o delegado Rubens Ângelo e os policiais Marco Antônio da Silva, Gervásio, Cidinha, Celso, Guilherme e Alexandre, além das escrivãs Graziela e Milene, todos do Setor de Homicídios. A equipe capturou Leandro de Gois escondido na residência da mãe dele, em Biritiba Ussu.









Indagado sobre os R$ 500,00 que teriam sumido da casa de José Nilton, “Coveiro” desconversa. “Nós estávamos conversando e bebendo muito, não lembro de discutirmos por algum motivo, peguei o martelo e o matei. Não peguei nenhum dinheiro”. Ele foi removido à Cadeia de Mogi.