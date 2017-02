Suspeito de tráfico descarta droga mas é capturado

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

Ao avistar a viatura M.1706 com o cabo Vilela e a policial feminina Lavor, o traficante Pablo Alexandre Gomes Vital, de 18 anos, ficou nervoso na Rua Almeida Júnior, no Bairro do Caputera. Ele jogou fora um saquinho com entorpecentes e tentou escapar, porém foi perseguido e capturado.

A equipe da Polícia Militar apreendeu 35 buchas de maconha, 47 pedras de crack e 9 cápsulas de cocaína, além de R$ 140,00 obtidos com a venda de entorpecentes e um celular, o qual utilizava para atender usuários de drogas.

O suspeito foi apresentado ao delegado Guilherme Cyrino, à escrivã Dora e ao investigador Evandro Nakano, de plantão no Distrito Central. A autoridade ordenou a prisão em flagrante de Pablo Alexandre. Segundo a Polícia, ele já tinha passagens quando era menor de idade.