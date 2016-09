Suspeito de roubo é baleado e morre dentro de escola

Comentários (0) DESTAQUE Like

LAÉRCIO RIBEIRO

Ao tentar trocar tiros com a Polícia Militar, um bandido, que até às 19 horas de ontem não teve a identidade revelada, foi morto por uma equipe da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), da Capital, que fazia policiamento pela Rua Jorge Amado, no Parque Piratininga, em Itaquaquecetuba.

O criminoso estaria armado e depois de ser baleado, mesmo ferido, invadiu a Escola Estadual Parque Piratininga, onde faleceu. Outros três comparsas, que ocupavam uma van roubada, conforme constatou a Polícia Militar, foram capturados e levados à Delegacia de Itaquá.

Diante da ação criminosa, as aulas na escola estadual foram suspensas. Muitos estudantes ficaram assustados, mas apesar do pânico espalhado entre os moradores do Bairro, muitos filmaram com os seus celulares os policiais se mobilizando e ingressando no estabelecimento de ensino. O cerco foi feito pela Rota e policiais do 35º BPM/M, de Itaquá. Caberá à Polícia Civil seguir nas buscas para verificar se a quadrilha participou de outros crimes na Cidade.





A ocorrência seria registrada como homicídio em decorrência de intervenção policial, em relação ao bandido morto, além de receptação de veículo roubado. O corpo do assaltante foi removido do local do crime ao Posto do IML, em Suzano.