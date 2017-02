Suspeito de roubo de carro bate o veículo e morre em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Reconhecido como um dos dois assaltantes autores de roubo do Honda Civic, de Roberto Luiz Gutierrez da Silva, de 37 anos, no início da madrugada de domingo, na Avenida Antônio de Almeida, no Bairro do Rodeio, o adolescente Felipe Reinaldo de 17 anos, que residia no Jardim Pavão, em Mogi das Cruzes, perdeu o controle do veículo roubado e o colidiu, a 50 metros do local do assalto, com o Corsa, de Graziela Simone dos Santos, de 21 anos.

Felipe morreu no local, mas Graziela e o seu acompanhante Patrick Nascimento Silva, de 23 anos, ficaram feridos e foram removidos ao Hospital Luzia de Pinho Melo, no Bairro do Mogilar.

O cúmplice do menor, até ontem, não identificado, conseguiu escapar. Nenhuma testemunha soube dizer à Polícia Militar se ele sofreu ferimentos.

O dono do Honda Civic, Roberto Luiz disse na Delegacia que depois de ser dominado, os marginais entraram no seu carro e saíram na contramão e em alta velocidade, provocando colisão frontal com o Corsa.

Ainda conforme Roberto explicou aos policiais, ele havia ido ao local do assalto buscar a filha quando de repente surgiram os criminosos. Ele assistiu a colisão que aconteceu logo depois do crime

A namorada de Felipe disse que no fim da noite de sábado, discutiram, sendo que Felipe foi embora do seu apartamento na companhia de um amigo, o qual tem uma motocicleta preta. Somente, na madrugada de domingo, ela ficou sabendo da morte do adolescente. A Polícia Civil continua nas investigações para identificar o infrator, comparsa de Felipe, que conseguiu fugir.