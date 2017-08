Suspeito de roubar carro em Mogi se entrega e alega estar ‘de cabeça pesada’

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Alegando estar com a ‘cabeça pesada’, Miguel Rodrigues, de 28 anos, se entregou na manhã desta segunda-feira, no Distrito Central. Ele confessou que simulando estar armado roubou no Largo Bom Jesus, em Mogi, na noite de 11 de agosto, um Space Fox. A vítima reagiu, não entregando a bolsa, mas o marginal a empurrou e a jogou no chão. “Eu tentei vender o carro para comprar drogas, mas não consegui, então o deixei trancado perto de casa”.

Os policiais ‘Toninho”, Rogério Moura e Nilson Barbosa, apuraram que Miguel roubou o veículo da confeiteira Maria Sancheta, de 58 anos. O delegado titular Argentino Coqueiro indiciou o acusado por roubo. Ainda nesta segunda-feira, os policiais Edney Barroso e Sonia Mendes esclareceram o furto que Miguel Rodrigues também confessou. Ele agiu contra o colega de serviço Alexandre Moreira em 3 de julho.