Suspeito de mutilar vítimas foge do Fórum e é capturado

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Considerado pela Polícia como um dos assaltantes mais perigosos já presos em Mogi das Cruzes, Hassen Ahmad Salman, de 21 anos, fugiu do Fórum local, às 11h10 desta terça-feira (15), assim que desceu da viatura de escolta da Secretaria da Administração Carcerária, do Estado de São Paulo. Ele recapturado nas proximidades da antiga Lanchonete Amarelinho, na Avenida Narciso Yague Guimarães.

Os agentes penitenciários relataram, no começo da noite de ontem, ao delegado titular Argentino da Silva Coqueiro, do Distrito Central, que Hassen foi levado do Centro de Detenção Provisória (CDP), no Bairro do Taboão, ao Fórum para participar da audiência de um dos assaltos que praticou em Mogi. No trajeto, ele teria se utilizado de um objeto de metal que escondeu no seu aparelho ortodôntico. Ao descer da viatura, já no estacionamento, nos fundos do prédio, ele deu um solavanco com os braços, abrindo as algemas, e saiu correndo. Por causa de sua fuga, será submetido às normas disciplinares, que vigoram no CDP.

Crimes

O policial civil Antônio Carlos Alves de Mello, o “Toninho”, lembrou que após a prisão de Hassen, em agosto de 2015, foram esclarecidos 8 roubos cometidos pela sua quadrilha em casas e comércio. “Ele era o chefe da quadrilha, ameaçava e também mutilava as vítimas, cortando as pontas dos dedos e as orelhas”, disse o investigador. Ele e Rogério Moura, Luiz Claro e Nilson Barbosa se empenharam na elucidação dos assaltos. Na época, o delegado Argentino requisitou e obteve a prisão preventiva do criminoso, o qual integra família de classe média alta moradora em Guarulhos.