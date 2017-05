Suspeito de furtar carro no Mogilar com chave falsa é preso

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Guilherme Henrique de Carvalho Ribeiro, de 22 anos, morador em Jundiapeba, foi preso, na tarde desta segunda-feira (15), por furto que praticou no Bairro do Mogilar. A equipe da Bike Patrulha, do 17ºBPM/M, com o cabo Sidney e os pms Queiroz e Costa, realizava policiamento quando foi avisada sobre a ação do marginal, o qual já havia aberto o Gol pertencente a Benedito Ferreira, na Rua Capitão Leôncio Arouche de Toledo.

Com a aproximação dos policiais, Guilherme Henrique saiu correndo, mas foi abordado nas proximidades, na Rua José Benedito Braga. Com o ladrão, a equipe encontrou uma mochila, chave falsa (mixa) que utilizou no crime, e ainda R$ 78,00 furtados do interior do automóvel.

No Distrito Central, os pms, da Bike Patrulha, disseram ao delegado Guilherme Cyrino e aos policiais civis Mauro Kato e Mineiro, que o marginal pretendia vender o carro.

Guilherme Ribeiro não possuía antecedentes, masfoi autuado em flagrante. Hoje, ele será levado à audiência de custódia no Fórum local.