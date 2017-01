Suspeito de dois homicídios em Mogi é assassinado

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O marginal Mauro Sérgio Santos Pires, o “Buscapé”, de 30 anos, foi morto a tiros na tarde deste domingo na Rua Desembargador Francisco Ferreira, no Jardim Nova União. Nesta segunda-feira (23), o delegado Rubens José Ângelo, do Setor de Homicídios, investigava mais esta execução, a quinta do ano em Mogi das Cruzes.

Ele afirma que todos os casos estão na fase final das investigações. A Mauro Sérgio são atribuídos dois assassinatos: o de Tiago Ramos de Amorim, o “Chacrinha”, de 24 anos, em 24 de dezembro último, no Botujuru, e o do vendedor Caio César Ribeiro, de 26 anos, no último dia 8, na Rua Palestina, no mesmo bairro.

Em desfavor de “Buscapé” havia dois mandados de prisão por roubo e outro sobre violência doméstica. Os investigadores Marco Antônio da Silva e Gervásio Uchiyama, da Homicídios, realizaram os primeiros levantamentos da morte de “Buscapé”. O delegado Victor Melo da Silva e Marcos José dos Passos, de plantão no Distrito Central, apreenderam o Renault Clio MNR-0476, de São Paulo, utilizado por “Buscapé” e que estava no local do crime.

A equipe do Setor de Homicídios segue nas buscas que visam elucidar as mortes de Vinicius Augusto da Silva, de 16 anos, e Adner Raul Cristovam, de 21 anos, na frente de um bar, em César de Souza, no último dia 14. Já a execução de Nilton de Jesus, de 56 anos, no dia 8 deste mês, na casa dele, no Bairro São Lázaro, foi esclarecida, sendo o autor do crime, o vizinho Leandro Rodrigues, de 37 anos, que está preso.